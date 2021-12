Beautiful/ Anticipazioni puntata 29 dicembre: Thomas si sbarazza del manichino

Beautiful: riassunto puntata del 28 dicembre 2021

Vediamo dove siamo arrivati nell’ultima puntata di Beautiful prima di affrontare le anticipazioni di oggi. La visita di Liam a Finn non dá i frutti sperati. Lo Spencer, infatti, pensa di trovare nel medico una spalla, visto che é stato lui il primo a metterlo in guardia sul fatto che Thomas ha ancora delle mire nei confronti ti di Hope. Ora che é venuto a chiedere il suo aiuto per far capire a Steffy che non deve fidarsi di suo fratello, si rende conto che il dottore sta facendo marcia indietro in quanto ritiene che le spiegazioni che il cognato ha dato circa le sue affermazioni su Hope sono perfettamente plausibili. Finn, però, non si limita certo a questo e aggiunge che probabilmente é lo stesso Spencer che sta creando tensioni nella sua famiglia allargata e che, pur essendo in parte giustificato dal fatto che in precedenza lo stilista aveva tentato di separarli da Hope, tuttavia Liam sta a suo parere esagerando sui giudizi negativi su Thomas. Il medico, però, ritiene che non tutto quello che il cognato ha detto si Liam sia così campato in aria e pensa che forse davvero lo Spencer sia incapace di scegliere fra Steffy e Hope, continuando a tenere la Forrester appesa ad un filo. Liam é sconcertato perché si rende conto che ancora una volta Thomas sta riuscendo nel suo intento, cioè mettere zizzania fra le persone.

Nell’ultimo episodio di Beautiful, Thomas sta riuscendo a convincere la Logan che la presenza del manichino nel suo ufficio é esclusivamente legata al fatto che ha bisogno di ispirazione per creare dei modelli che siano davvero in linea con lo spirito della Hope For The Future. La ragazza capisce per quale motivo il marito si sia così inquietato, visto che il manichino le assomiglia davvero tanto, ma sembra voler dare allo stilista il beneficio del dubbio anche perché pensa che negli ultimi periodi abbia dato grande dimostrazione di essere estremamente cambiato in meglio. Negli uffici della Forrester Paris racconta a Carter di quanto si senta in imbarazzo per la brutta figura che ha fatto con Zende, anche se l’avvocato prova a tranquillizzarla visto che conosce molto bene il suo amico e sa che non può che apprezzare una donna come lei. Quando la sorella minore di Zoe gli dice, però, che la modella non é della stessa opinione ma anzi sta tentando di scoraggiare il suo interesse nei confronti ti dello stilista, l’avvocato é sorpreso e le chiede come mai. La Buckingham nasconde le reali motivazioni dicendo che Zende é appena uscito da un matrimonio e forse non é pronto per una nuova relazione, quindi il suo consiglio é legato solo al fatto che non vuole che la sorella soffra. Carter sembra rassicurato e così i vita le due ragazze ad una cena a casa sua quella sera stessa alla quale prendere parte anche lo stesso Zende.

Beautiful: anticipazioni del 29 dicembre 2021

Nella puntata di mercoledì 29 dicembre di Beautiful, Thomas ha un attimo di lucidità e decide di sbarazzarsi del manichino, anche se la stessa Hope gli dice di tenerlo se gli occorre davvero una fonte di ispirazione per realizzare dei modelli tanto belli come quelli che ha fatto nelle ultime settimane. Proprio mentre il ragazzo sta per ribattere che non vuole più tenerlo, il manichino inizia a parlare di nuovo e lo invita a sbarazzarsi per sempre di Liam visto che Hope sta chiaramente dimostrando di preferire lui al marito. Lo Spencer cerca di far capire a Finn che é caduto anche lui nella trappola di Thomas e si sta facendo manipolare ma mentre discute con il medico vengono raggiunti da Steffy che vuole dire la sua. Carter pensa che una cena a casa sua possa servire a far avvicinare Paris e Zende ma non immagina che Zoe é anch’essa interessata allo stilista e non vuole sua sorella come rivale.

