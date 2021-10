Beautiful/ Anticipazioni puntata 29 ottobre: i dubbi di Carter sul divorzio di Ridge

Beautiful, anticipazioni puntata 29 ottobre

Nella puntata di oggi, venerdì 29 ottobre, della soap opera statunitense “Beautiful” Carter incontra Ridge e cerca di farlo ragionare sulla possibilità di non rinnovare i voti con Shauna per amore di Brooke. L’avvocato, infatti, sostiene che l’amico sia ancora innamorato dell’ex moglie e che forse questo nuovo passo possa rovinare definitivamente il suo rapporto con lei. Mentre espone le sue ragioni, però, Carter viene colto di sorpresa da Ridge che, anziché replicare al suo discorso persuasivo, lo nomina nuovo direttore operativo della Forrester. Nel frattempo, Eric irrompe nell’ufficio di Ridge e si congratula con Carter per il nuovo incarico ricevuto. Dopo averlo ringraziato per l’aiuto che da sempre offre all’azienda, lo definisce un elemento prezioso, che è parte integrante della famiglia Forrester. Anche Brooke e Quinn si affrontano: la designer è certa che la Logan uscirà finalmente dalla vita di Rdige e dei Forrester

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” Quinn è entusiasta dell’imminente matrimonio che verrà celebrato tra Ridge e la sua amica Shauna. Non è dello stesso avviso Brooke, che invece supplica Ridge di non farlo, avvertendolo che se dovesse compiere questo passo dinanzi a tutta la famiglia, allora non tornerebbe mai più con lui. Ridge, d’altro canto, pare sempre più convinto di sposare Shauna. Un gesto, che renderebbe particolarmente felice quella che è già sua moglie, ma che ancora non è ritenuta tale da molti. Brooke vorrebbe tornare con Ridge e cerca disperatamente di convincerlo della malafede di Shauna, che avrebbe approfittato del suo stato di ebrezza per sposarlo e con l’aiuto di Quinn pretende di rinnovare i voti.

La scelta di Ridge di convolare a nuove nozze con Shauna continua a far discutere. Carter è stato appena scelto come officiante al matrimonio che verrà celebrato molto presto nella villa Forrester e questo incarico lo porta a sollevare a Zoe i suoi dubbi, riguardo la scelta improvvisa di Ridge, di validare le carte del divorzio. Infatti, Ridge avrebbe cambiato idea poco prima della sua decisione di sposarsi con Shauna a Las Vegas, mentre, nei giorni precedenti, non pareva affatto convinto di volerlo fare, anzi, sembrava piuttosto deciso a recuperare il suo rapporto con Brooke e salvare il loro matrimonio. Intanto, anche Eric discute con Quinn sulla scelta di rinnovare i voti di Shauna e Ridge e non pare affatto d’accordo delle continue intromissioni della moglie nel rapporto tra l’amica e il marito. Infatti, la donna ammette di essere stata lei a spingere la coppia a rinnovare i voti davanti a tutta la famiglia.

