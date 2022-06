Beautiful/ Anticipazioni puntata 3 giugno: Zoe cerca di sabotare la serata di Paris

Beautiful, anticipazioni puntata 3 giugno

Nella puntata di oggi, venerdì 3 giugno 2022, di Beautiful su suggerimento di Quinn, Zoe mette un po’ del preparato di Eric nella bottiglia della bevanda di Paris, per rovinarle la serata con Zende. Poi si fa prendere dai sensi di colpa per aver giocato questo brutto scherzo alla sorella. Come Bill e Brooke si auguravano, la serata fra Hope e Liam va molto bene, tanto che i due si scambiano un tenero bacio. Le cose, però, sono destinate presto a precipitare perché lo Spencer si lamenta del fatto che tutti quelli che li circondano, e loro stessi, sono ancora alle prese con le conseguenze dell’imbroglio architettato da Vinny mentre l’amico di Thomas è stato già rilasciato sulla parola. Sentendo questo discorso, Hope inizia nuovamente ad arrabbiarsi perché in realtà la colpa di tutta quella situazione è proprio dello Spencer.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” Hope confessa alla madre di sentire molto la mancanza di Liam a casa e di non riuscire a sopportare l’idea di essere separati, tuttavia non riesce a dimenticare quello che è successo ma soprattutto non può perdonare il marito che ha distrutto la bellissima idea di famiglia che aveva, costruita con tanta fatica dopo che avevano scoperto che Beth era viva. Brooke dice alla figlia di capire perfettamente il suo punto di vista, anche perché lei stessa è passata per una situazione simile, tuttavia la invita a cercare di perdonare il marito perché un errore può capitare a tutti nella vita ma solo stando accanto alla persona che si ama si può vivere felicemente. Hope non risponde ma pensa molto a quello che la madre le ha detto, soprattutto quando più tardi Liam arriva al cottage per trascorrere del tempo insieme a Beth. In realtà si tratta di una scusa che il ragazzo ha colto al volo per riuscire a passare più tempo insieme alla moglie, proprio come gli aveva consigliato il padre. Hope, però, questa volta sembra gradire la presenza dello Spencer e parlando della bimba, per un attimo dimenticano le difficoltà che sta vivendo il loro matrimonio.

Bill approfitta di un momento di assenza di Ridge per raggiungere Brooke perché ha urgenza di parlare con lei. Infatti lo Spencer è molto preoccupato per il matrimonio di Liam e Hope ed è convinto che Thomas non abbia affatto dimenticato la ragazza ma stia semplicemente cambiando tattica per riuscire a conquistarla. Brooke non può fare altro che essere d’accordo con lui, visto che è a sua volta molto preoccupata per la situazione. Negli uffici della Forrester, Quinn interrompe la conversazione fra Paris e Zoe e poco dopo la più piccola delle Buckingham lascia l’ufficio per un’urgenza di lavoro. Quando le due donne si trovano da sole, la moglie di Eric mostra molta solidarietà nei confronti della modella, visto che anche lei spesso si è trovata in situazioni come quella che ha vissuto lei, quindi le dice di non preoccuparsi ma le suggerisce di imparare a nascondere meglio quello che pensa della sorella e prova nei suoi confronti, perché le si legge in faccia il suo livore. Poi racconta a Zoe di aver lasciato la villa e di attendere Eric in ufficio perché Zende ha chiesto la serata libera per poterla trascorrere proprio con Paris. Con fare allusivo, quindi, mostra alla modella un barattolo di un preparato che ha comprato per Eric, che di solito ha dei problemi di digestione. Se, però, lo prendesse qualcuno che non ha di questi fastidi, potrebbe correre il rischio di trascorrere molte ore in bagno. Negli occhi di Zoe c’è un lampo di interesse.

