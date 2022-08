Beautiful/ Anticipazioni puntata 30 agosto: Zoe scopre la verità su Carter e Quinn

Beautiful, anticipazioni puntata 30 agosto: Paris dice la verità a Zoe

Le anticipazioni di Beautiful di oggi, martedì 30 agosto 2022, ci rivelano che Thomas sembra essere scomparso nel nulla, in realtà è prigioniero di Justin che per vendicarsi di Bill lo tiene in ostaggio impedendogli di raccontare la verità sulla morte di Vinny che scagionerebbe Liam. Hope chiede a Justin come mai il telefono di Thomas è nel suo ufficio, ma l’avvocato con maestria riesce a trovare una scusa plausibile ed evitare che Hope possa avere dei sospetti su di lui. Paris non riesce più a tenere il suo segreto e dopo aver raccontato la verità a Eric, decide di affrontare la sorella e le rivela che Carter ha avuto una relazione con Quinn e la donna misteriosa con cui l’ha tradita non era Shana. Zoe non reagisce bene alla notizia, aveva scelto Quinn per farsi dare una mano per riavvicinarsi a Carter, invece ne ha approfittato per finirci al letto. Hope, Brooke e Ridge hanno qualche dubbio sull’operato di Justin è come se l’avvocato stesse remando a loro sfavore, difatti la difesa di Liam non regge la valanga di accuse nei suoi riguardi. Inoltre cominciano a temere che a Thomas sia accaduto qualcosa di brutto, è scomparso all’improvviso e non sanno che fine abbia fatto.

Beautiful, dove siamo rimasti: dubbi su Justin

Nelle puntate precedenti della soap opera Beautiful Justin incontra in prigione Liam e Bill, quest’ultimo con tono perentorio chiede al suo avvocato se ha qualche notizia che riguarda Vinny e che possa essere utile per farlo uscire dal carcere insieme al figlio. Kate ha molta fiducia in Justin ma Hope vuole parlare direttamente con lui per accertarsi che stia usando ogni possibile appiglio per il bene di Bill e Liam, perché è sicura che suo marito non voleva uccidere Vinny e in questa storia deve esserci per forza un’altra spiegazione e Justin deve trovarla prima che sia troppo tardi. Lo Spencer senior non si spiega come mai il suo fidato amico la stia tirando per le lunghe, Liam continua a dire che non è un caso che abbia investito Vinny, con tanta gente che quella sera ha percorso quella strada, non si spiega come mai Vinny sia finito sotto le ruote della sua automobile. Non è una coincidenza. Bill chiede a Justin se ha coinvolto gli investigatori come gli ha ordinato, gli domanda se stanno indagando e se stanno cercando quello che la polizia non ha cercato e poi gli grida se ha parlato con Thomas, ma da parte di Justin non riceve nessuna risposta. Il tradimento di Quinn è stato rivelato a Eric e la Fuller è arrabbiata con Brooke e Paris che non hanno esitato a gettarle del fango addosso. Paris è dispiaciuta nei riguardi del Forrester, avrebbe voluto raccontare la verità, scoperta per caso, ma Quinn glielo ha sempre impedito dicendole che è Eric l’uomo che ama.

La Fuller ribadisce l’errore fatto andando al letto con Carter, ma in quel momento si sentiva sola e abbandonata e Carter si trovava nella stessa situazione. Nemmeno l’avvocato vuole trovare scuse per giustificare il suo comportamento. Shana rivela che si è fatta passare per l’amante di Carter per proteggere Quinn che a questo punto si affida alla generosità e al gran cuore di Eric per ottenere il suo perdono. Questa volta il Forrester non ha alcuna intenzione di perdonarla e le chiede di lasciare immediatamente la casa e il lavoro alla Forrester. Hope incontra Justin per domandargli se sta cercando una soluzione. La Logan riceve un messaggio da parte di Douglas che gli chiede del padre e la stilista chiama Thomas, ma inaspettatamente sente suonare il telefono del Forrester nell’ufficio di Justin, Hope chiede all’avvocato cosa ci fa il telefono di Thomas nel cassetto della sua scrivania. Intanto Steffy e Finn si godono la felicità per la nascita del piccolo Ice. Paris vuole parlare con Zoe prima che parta per Parigi.

