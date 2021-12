Beautiful/ Anticipazioni puntata 30 dicembre: Zoe a disagio a causa della sorella

Beautiful: riassunto puntata del 29 dicembre 2021

Nell’ultima puntata di Beautiful Hope ammette di essere molto turbata dalla presenza di un manichino con le sue sembianze a casa di Thomas ma dice anche che lei non è nessuno per giudicare in quale modo lo stilista tragga la sua ispirazione, quindi se la sola vista di un pupazzo è in grado di fargli creare degli abiti così belli, va bene se ha deciso di procedere in questo modo. Lo stilista le giura che entro pochi giorni troverà il modo di far riavere a Charlie il manichino senza destare troppo scalpore, ma la Logan gli risponde che non è quello che gli ha chiesto. Imparerà ad accettare il fatto di sapere che Thomas riesce a ricaricarsi così e conviverà con questo pensiero, lui invece deve solo continuare ad impegnarsi come ha fatto fino ad ora, sia per quanto riguarda il lavoro che per la sua vita privata, visto che l’impegno che ha messo con Douglas, il quale sta crescendo benissimo con l’impegno di entrambi i genitori. Thomas sembra molto sollevato per il fatto che i suoi rapporti con la ragazza non siano compromessi ma il manichino ricomincia a parlargli e a dirgli che Hope si sta dimostrando così accondiscendente perché in realtà vuole lui e non Liam, quindi è arrivato il momento di fare la sua mossa ed eliminare ogni ostacolo che gli impedisce di stare con lei.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 29 dicembre: Thomas si sbarazza del manichino

Liam è molto risentito per le parole che gli sta dicendo Finn. Il medico, infatti, si rifiuta di schierarsi contro il cognato perché dice di non conoscerlo abbastanza e quindi di non poter giudicare il suo comportamento oppure capire se stia dicendo bugie. Un dato a lui chiaro, però, è rappresentato dal fatto che lo stilista non mentiva quando diceva che lo Spencer non riesce a stare lontano da Steffy. La dimostrazione di questo è data dal fatto che lui trascorre molto più tempo con Steffy e Kelly, restando a casa loro per cena o per pranzo anche dopo che ha accompagnato la bambina, mettendo da parte Hope e Beth. Liam protesta e dice che non solo non è vero ma soprattutto lui sta cadendo nella trappola di Thomas che vuole seminare zizzania mentre lui è totalmente impegnato con sua moglie ed è felice con lei. Mentre i due discutono arriva la Forrester che sembra preoccupata e vuole sapere che cosa stia accadendo fra i due. Paris passa in ufficio dalla sorella ma trova Zende impegnato a lavorare con Hope. Il ragazzo la invita ad andare direttamente a casa di Carter perché li raggiungerà a breve, aggiungendo che non vede l’ora di trascorrere del tempo con lei. Zoe, invece, è già a casa del fidanzato e con lui prova a dissimulare il fastidio che prova nei confronti di un possibile interesse di sua sorella per il miglior amico dell’avvocato.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 28 dicembre: Hope si fida di Thomas

Beautiful: anticipazioni del 30 dicembre 2021

Nella puntata di Beautiful di giovedì 30 dicembre, Zoe è sempre più a disagio per l’evidente interesse che sua sorella prova nei confronti di Zende ma la situazione peggiora quando Carter annuncia al gruppo di avere in mente qualcosa di speciale per loro. Steffy si schiera dalla parte di Finn e dice a Liam che deve pensare maggiormente a stare con Hope e Beth, cercando di mettere da parte la sua ossessione nei confronti di Thomas. Così il ragazzo, sentendosi molto frustrato perché non riesce a comprendere come gli altri non si accorgano della follia dello stilista, prova a convincere sua moglie a non dare così tanto spazio a Thomas e soprattutto a non permettergli di lavorare di nuovo con lei visto che è ancora pericoloso. Intanto lo stilista si convince che il manichino sia davvero una persona e interagisce con lui come se si trovasse di fronte alla vera Hope, visto che la bambola gli dice che è a casa sua per fargli compagnia fino a quando la vera Logan non sarà al suo fianco.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 27 dicembre: Hope vede il manichino di Thomas e...

