Beautiful/ Anticipazioni puntata 30 marzo: Ridge sospetta di Zende e Zoe

Beautiful, anticipazioni puntata 30 marzo

Nella puntata di oggi, mercoledì 30 marzo, della soap opera “Beautiful” Katie va a trovare Bill in ufficio perché vuole dargli un gioco che potrà fare con Will e lo Spencer ne approfitta per dirle che sente molto la sua mancanza e vorrebbe tornare a vivere con lei e il bambino. La Logan, però, gli ribadisce di non fidarsi più di lui e di non sentirsi pronta. Ridge fa una serie di domande a Paris perché ha notato degli sguardi ambigui fra Zende e Zoe e vuole saperne di più, visto che ha paura che il suo amico possa soffrire a causa della modella. Intanto Zende ammette con Zoe di essere stato molto interessato a lei ma di ritenere che ora la situazione sia cambiata, visto che lei ha accettato di sposare Carter e, anche se le nozze non sono ancora state celebrate, se lei rompesse il fidanzamento per stare con lo stilista spezzerebbe il cuore dell’avvocato e Zende non vuole assolutamente essere il colpevole delle sofferenze dell’amico. I due non sanno che qualcuno li sta ascoltando.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 29 marzo: Zoe sposerà Carter, ma Zende...

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” Zende raggiunge Zoe perché sa che lei gli vuole parlare ma non si aspetta di affrontare il tipo di discorso che la modella ha in mente di fargli. La ragazza, infatti, ha ricevuto l’sms che lo stilista le voleva inviare mesi fa nel quale le chiedeva di non prendere decisioni affrettate con Carter. La Buckingham ha intenzione di capire il perché di questo messaggio perché non vuole assolutamente fissare la data delle nozze con l’avvocato se prima non capisce bene se per loro c’è un’opportunità. Zende ammette di provare una grande attrazione nei confronti della modella ma aggiunge anche ormai è troppo tardi perché lei vive con Carter e hanno in programma di sposarsi a breve. La ragazza, però, ribatte che non è ancora troppo tardi visto che lei non è sposata ma bisogna essere sinceri l’uno con l’altra. Intanto Carter è in riunione con Ridge e ne approfitta per chiedere al suo migliore amico se vuole fargli da testimone: ovviamente il Forrester accetta con molto entusiasmo ma resta stupito quando l’avvocato gli confessa che non c’è ancora una data visto che Zoe non ha ancora provveduto a fissarla. Ridge gli chiede allora se i profondi sentimenti che prova nei confronti della fidanzata sono ricambiati ma Carter non sembra accorgersi dello strano comportamento di Zoe.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 27 marzo: Finn sorprende Steffy

In ufficio entra all’improvviso Paris che capta solo l’ultima parte del discorso, ossia che sua sorella non vuole fissare la data delle nozze. Nella sua mente tutti gli elementi iniziano a prendere forma e ad avere un filo logico: Paris sa perché sua sorella potrebbe essersi comportata in questo modo. A casa di Steffy arriva un trafelato Finn il quale si chiede perché la compagna lo abbia convocato con così tanta fretta, quando viene a sapere che lei deve parlargli ma aspetta che arrivino anche Liam e Hope, il medico prova a sottrarsi ma pochi minuti dopo i due invitati entrano quindi non può più andare via. Steffy racconta a tutti che è stata dalla ginecologa che ha confermato la sua gravidanza ma che le ha spiegato che è ancora troppo presto per fare il test. Poi le ha consigliato di stare tranquilla in questo periodo e così lei vuole mettere in chiaro alcune cose. Innanzitutto sa di aver sbagliato nei confronti di Hope e di Finn e ha già chiesto abbondantemente scusa ma non ha intenzione di farlo oltre. Spera con tutto il cuore che il bambino sia il figlio di Finn ma se anche dovesse essere figlio di Liam, non si vergognerà mai di lui e lo amerà anche se è arrivato in circostanze particolari.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata 25 marzo: Hope si confida con Thomas

© RIPRODUZIONE RISERVATA