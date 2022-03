Beautiful/ Anticipazioni puntata 31 marzo: Paris affronta la sorella Zoe

Beautiful, anticipazioni puntata 31 marzo

Nella puntata di oggi, giovedì 31 marzo, della soap opera “Beautiful” Steffy viene convocata in ospedale per ricevere l’esito del test di gravidanza. La Forrester come già sa è incinta, ma la dottoressa mette un freno sull’esame di paternità, ancora è troppo presto per sottoporre il feto al test, occorre aspettare del tempo che le verrà comunicato successivamente. Questo è un problema perché allunga l’attesa. Zoe riceve sul suo cellulare un vecchio messaggio mandato da Zende che le chiedeva di non esporsi con Carter ma dargli del tempo per decidere. A pochi mesi dalla data del suo matrimonio l’sms ha un importante valore. Dopo l’ennesimo rifiuto di Zende di tornare insieme, ora Zoe ha la certezza che anche lo stilista prova qualcosa per lei, non tutto fra di loro è perduto.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Beautiful” Katy passa all’ufficio di Bill per fargli visita e l’ex marito comincia a dirle quanto le manca. La Logan suggerisce allo Spencer di trascorrere del tempo insieme con Will è da molto tempo che non lo fanno, sarebbe una buona occasione per riunire la famiglia. Bill promette di comportarsi nel modo migliore, invita l’ex moglie a sedersi e inizia a riempirla di complimenti a dirle quanto è bella, non vuole metterla a disagio, ma in tutta sincerità desidera tornare a vivere con lei e il figlio sotto lo stesso tetto. Gli manca il suo umorismo, il suo calore, la sua giovialità. Riconosce che stargli accanto non è stato sempre facile, ma ha bisogno dell’effetto calmante di Katy che ha su di lui. La Logan gli dice che è passata soltanto per fargli visita e Bill continua a dirle che non si stancherà di farle sapere quanto le manca. Le manca il modo cui lo sorprende ogni volta in una giornata qualunque, gli manca anche solo parlare con lei. È consapevole di essere lui il responsabile della loro separazione, è colpa sua di essere stato sconsiderato ed egoista e di questo se ne dispiace. Katy lo perdona come ha sempre fatto ma poi succede di nuovo che lui la tradisce, chi è più folle? Bill gli risponde di essere lui il folle, che l’ha fatta sempre soffrire, pensava di non aver bisogno di nessuno e si sbagliava, perché ha bisogno di Katy.

Carter comunica a Ridge che il suo matrimonio con Zoe è ufficiale, appena la fidanzata sceglie il giorno per celebrare le nozze lo avviserà. Il Forester rimasto solo con Paris gli domanda qual è il rapporto tra Zoe e Carter, perché da come la vede lui, l’avvocato è innamorato della modella ma non viceversa. Paris cerca di giustificare il comportamento della sorella dicendo che può sembrare uno spirito libero e apparire frivola, ma se ha detto che vuole sposare Carter lo farà. Ridge puntualizza di non vedere una fidanzata innamorata, il modo in cui Zoe guarda Zende è diverso. Paris rassicura il suo capo che tra loro c’è soltanto un’amicizia, non si deve preoccupare. Ridge chiama al suo ufficio Zende e gli chiede di voler parlare di Zoe. Paris decide di affrontare l’argomento con la sorella, ma la sente parlare con Zende. Lo stilista si sente a disagio, la modella è fidanzata con il suo migliore amico e probabilmente è destinata a stare con lui. Zoe gli chiede se invece fosse destinata a vivere la sua vita al suo fianco. Zende nemmeno ci vuole pensare, non accadrà mai. “Come si fa a sapere se possiamo stare insieme, come facciamo se non esploriamo” ha replicato lei. Zoe è consapevole che Carter è un uomo fantastico, potrebbe essere il suo futuro se soltanto lo accettasse, ma come può farlo se nella sua vita c’è Zende, se lo dimenticasse non avrebbero un’altra possibilità. Zende le confida che avrebbe voluto per loro che le cose fossero andate in maniera diversa, Carter ama alla follia Zoe, lo stilista suggerisce alla modella di concentrarsi su questo, il tempismo è tutto nella vita, gli dispiace dirlo ma per loro è tardi, ormai è così. Paris che nascosta ha ascoltato tutto, aspetta che Zende esce dalla stanza per rimproverare il comportamento della sorella, quindi Carter per lei non è abbastanza, vuole anche Zende. Paris alza la voce, come può Zoe ordinarle di stare lontana da Zende, è fidanzata con Carter, ogni sera va a casa di lui e poi viene a flirtare con Zende. Paris mette in guardia la sorella, Carter è il miglior amico di Ridge il gioco che sta facendo è pericoloso, potrebbe finire male.

