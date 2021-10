Beautiful/ Anticipazioni puntata 4 ottobre: Liam incontra il dottor Finn

Beautiful, anticipazioni puntata 4 ottobre

Nella puntata di oggi, lunedì 4 ottobre, della soap opera statunitense “Beautiful” Thomas va a trovare Steffy e le porta un regalo da parte del suo amico Vinny che ha da sempre un debole per la sorella. La Forrester sotto ad un peluche per Kelly, trova alcune pasticche che Vinny le ha mandato, avendo saputo che il suo medico le ha sospeso la terapia del dolore con oppiacei. Liam è molto preoccupato per la sua ex compagna e così decide di andare a parlare con il dottor Finn per capire quali siano le reali condizioni di Steffy e resta molto colpito dallo scoprire che il medico conosce anche molti aspetti della sua vita personale. Zoe e Carter, a dispetto di ogni previsione, si stanno avvicinando sempre di più e continuano a vedersi assiduamente. La modella sembra finalmente aver messo da parte tutte le sue incertezze, dopo essere stata lasciata da Thomas sull’altare.

Beautiful: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” Bill riesce finalmente a parlare con Katie: sa di averla molto ferita baciando sua sorella e umiliandola così davanti a tutta la famiglia, ma si é reso conto che quello che prova per Brooke è solo senso di protezione per il passato che hanno trascorso insieme. Sente molto la mancanza di Katie e della famiglia che hanno costruito insieme, anche perché lei è l’unica donna che ha smosso in lui il desiderio di stabilità. Katie fa uscire la parte migliore di lui e per questo non si arrenderà fino a quando non riuscirà a farle capire che devono tornare insieme. La Logan risponde che è ancora troppo presto per tornare insieme.

Ridge dice a Quinn che non può confermare la nuova cerimonia nuziale con Shauna perché un evento del genere finirebbe per ferire profondamente Brooke. La Fuller capisce che non è più il caso di insistere per non ottenere l’effetto contrario, poi chiama Shauna e la invita a continuare sulla sua stessa strategia, così da tenere finalmente la cerimonia e mettere fuori combattimento definitivamente Brooke. Proprio la Logan incontra Ridge in ufficio e prova nuovamente a convincere il suo ex compagno di amarlo molto e di voler tornare con lui, ribadendo che ha frainteso le parole che ha detto a Bill. Quando Ridge le fa presente che Quinn e Shauna vorrebbero organizzare un secondo matrimonio, Brooke lo prega di non farlo e di annullare le nozze con Shauna per tornare a stare insieme.

