Beautiful/ Anticipazioni puntata 5 aprile: test di paternità per Steffy e Finn

Nella puntata di oggi, martedì 5 aprile, di “Beautiful” Hope racconta a Brooke del tradimento di Liam e la madre è incredula di fronte a questa storia. Steffy e Finn sono dalla ginecologa e aspettano di effettuare i prelievi necessari per capire di chi sia il figlio che la ragazza aspetta. A casa, Liam e Hope aspettano in trepida attesa che venga comunicato loro il risultato, certi che da questo dipenda anche l’esito del loro matrimonio. Zoe si sente finalmente più tranquilla perché pensa che, ora che ha fissato la data del matrimonio con Carter, nulla potrà più mettersi fra lei e il futuro marito e lo sbaglio con Zende resterà solo un ricordo. Peccato che Ridge abbia deciso di dire tutto al suo amico, in modo particolare dei tentativi della sua fidanzata di sedurre Zende, proprio perché non vuole che l’amico sposi una donna che in realtà non la ama. Quando, però, prova a parlarne con Carter, l’avvocato non sembra essere propenso ad accettare questa realtà ed è convinto che l’amico si stia sbagliando sulla sua fidanzata.

Nelle puntate precedenti di “Beautiful” Paris va a casa di Eric perché vuole parlare con Zende e mettere finalmente le cose in chiaro. Dice allo stilista che sa tutto del suo flirt con Zoe e l’accusa di non aver fatto abbastanza per scoraggiarla, soprattutto considerando il fatto che Carter è un suo caro amico. Zende a quel punto non può più negare che c’è stato qualcosa ma nulla di concreto ma le aggiunge pure che ha messo con sua sorella le cose in chiaro per mettere fine a tutto. Poi comunica a Paris di essere interessato solo a lei e a conoscerla meglio perché pensa che insieme potrebbero stare molto bene. Zoe, intanto, ha raggiunto Carter per dirgli che ha deciso di fissare quella sera stessa la data delle nozze perché ha capito che non vuole più aspettare. L’avvocato è piacevolmente stupito e così i due, dopo aver deciso il fatidico giorno, trascorrono la notte insieme. Il giorno dopo in ufficio Zoe è indaffarata nei preparativi e Carter non potrebbe essere più felice, poi viene chiamata in un altro ufficio per questioni di lavoro e Ridge ne approfitta per restare da solo con l’amico e dirgli che ha qualcosa di molto importante da comunicargli. Intanto Zende viene a sapere da Donna che Zoe e Carter hanno fissato la data di nozze.

Brooke va a trovare sua figlia Hope perché la vede molto scossa negli ultimi giorni e vuole offrirle il suo aiuto. La Logan pensa che la ragazza possa avere dei problemi con suo marito perché, troppo indaffarati con due figli, non riesco più a ritagliarsi del tempo per loro. Hope conferma che ci sono dei problemi con Liam ma ammette che sono di tutt’altra natura. Quando la madre le chiede se per caso ancora una volta è coinvolto Thomas in questi problemi, la ragazza è costretta ad ammettere che in modo collaterale sì. E così inizia a raccontare della sera del bacio al manichino. Steffy convoca a casa sua Liam e quando lo Spencer arriva trova anche Finn. La ragazza racconta ai due che è stata chiamata dalla ginecologa per effettuare il test di paternità ma, poiché è ancora un po’ presto, ci vorranno più giorni per i risultati. Liam le dice che forse possono aspettare ancora qualche settimana ma la ragazza spiega che vuole arrivare in fondo a questa storia e finalmente ritornare alla normalità, scoprendo che il figlio che aspetta è di Liam, come in fondo al suo cuore sente da quando ha scoperto di aspettare un bambino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA