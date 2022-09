Beautiful/ Anticipazioni puntata 5 settembre: la polizia crederà a Hope e Thomas?

Beautiful, anticipazioni puntata 5 settembre

Nella puntata di oggi, lunedì 5 settembre, di Beautiful Hope e Thomas sono finalmente arrivati alla polizia ma Baker non sembra credere alla versione dei due, anche perché la confessione di Vinny è nel telefono dello stilista che è ancora nelle mani di Justine. Per fortuna, però, il ragazzo è riuscito a mandare un messaggio a Ridge il quale si sente molto sollevato dal fatto che il figlio stia bene. Brooke ha saputo che Quinn sta per lasciare la Forrester e spinge Eric a non farsi intenerire dalla moglie, che merita solo di essere allontanata dalla sua vita e dalla famiglia, visto che è riuscita a manipolare anche Carter. Intanto sia Carter che Quinn sono stati allontanati da Zoe che non vuole avere più nulla a che fare con loro e si confrontano su questa perdita. Il direttore operativo della Forrester pensa che il suo posto di lavoro sia a rischio e in effetti lo stesso Ridge sembra essere contrariato con l’amico e non disponibile al perdono.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Beautiful Ridge affronta Justine e gli dice chiaramente che non gli crede per quanto riguarda Thomas e la sua sparizione: gli ricorda l’episodio nel quale qualche anno prima l’avvocato aveva tentato di gettarlo da un elicottero per ucciderlo e quindi da quel momento non gli piace e lo pensa capace di tutto. Poi il Forrester gli parla con il cuore in mano, chiedendogli di immaginare che cosa farebbe se a sparire fosse stato Marcus e non Thomas: l’avvocato sembra essere sensibile a questo argomento e gli dice solo di avere pazienza perché certamente Thomas tornerà non appena si sentirà pronto. Poi lo liquida, cambiando nuovamente atteggiamento e aggiungendo che ha molto da fare e non può perdere tempo con lui. Ridge, prima di andare via, gli giura che se accadrà qualcosa a suo figlio per colpa sua, lo farà soffrire come mai avrebbe immaginato di poter fare. Intanto Thomas è riuscito a raccontare tutta la verità a Hope su Liam e la morte di Vinny nonché sui motivi che hanno spinto Justine a tenerlo prigioniero. Poi esorta la ragazza ad andarsene subito per raggiungere il comando di polizia e raccontare tutta la verità. La Logan, però, non vuole lasciarlo da solo perché teme che l’avvocato possa decidere di cambiargli il nascondiglio, rendendo impossibile ritrovarlo.

Il posto nel quale Justine deve andare è in realtà proprio lo scantinato della Spencer perché vuole parlare con Thomas: non appena spalanca la porta, dice al ragazzo che è ora di uscire perché andranno insieme alla polizia per raccontare come è morto Vinny. Poi si rende conto che la porta della cella è stata forzata e il ragazzo è sparito. Intanto Liam, dopo aver saputo da Baker che a breve verrà trasferito in una prigione di massima sicurezza dove attenderà il processo, viene prelevato per essere condotto nella nuova destinazione. A casa di Steffy, la ragazza e Finn ricevono la visita di Wyatt e Flo che sono venuti a conoscere il nuovo arrivato. La Forrester racconta di essere preoccupata per la sparizione di Thomas ma Wyatt si lascia scappare che lo stilista non risponde al cellulare perché il suo telefono è nelle mani di Justine. Questa notizia, insieme a quella che Ridge è andato ad affrontare l’avvocato negli uffici della Spencer, non fa che preoccupare la ragazza che teme che al fratello sia successo nuovamente qualcosa. Per fortuna c’è Finn al suo fianco che prova a placare tutte le sue ansie che non coinvolgono solo Thomas ma anche Liam e la sua precaria situazione con la legge.

