Beautiful/ Anticipazioni puntata 6 aprile: Carter sconvolto dalla parole di Ridge

Beautiful, anticipazioni puntata 6 aprile

Nella puntata di oggi, mercoledì 6 aprile, della soap opera “Beautiful” Steffy e Finn hanno eseguito i prelievi per il test di paternità e ora sono ansiosi di conoscerne i risultati. La ginecologa, però, spiega ai due che, vista la fretta con la quale l’esame è stato fatto, ci vorranno almeno un paio di giorni prima di poter avere dei risultati attendibili. Ridge riesce finalmente a dire tutto a Carter e gli spiega che ha sentito chiaramente la sua fidanzata proporre a Zende di trascorrere la notte insieme così da capire se per loro due come coppia poteva esserci un futuro. L’avvocato è estremamente addolorato per le parole dell’amico ma ormai non ha più motivo di dubitare che sia tutto vero. Anche se è estremamente dispiaciuto, cerca di restare lucido perché deve prendere una decisione molto importante circa il suo futuro. Zoe, intanto, ignora quello che sta accadendo a pochi metri dal suo ufficio.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 5 aprile: test di paternità per Steffy e Finn

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Beautiful” Hope non riesce più a trattenersi e racconta alla madre della notte che Liam ha trascorso con Steffy, aggiungendo che forse potrebbe essere il padre del bambino che la ragazza aspetta. Brooke non riesce a credere alle parole della figlia ma acconsente a prometterle che non dirà nulla a Ridge almeno fino a quando non i saprà con esattezza di chi è il figlio di Steffy. Liam, invece, è stato convocato dalla Forrester che è pronta per andare a fare il test di paternità e quindi ha voluto vedere sia lui che Finn per stabilire delle regole di base: chiunque sia il padre del piccolo, il nascituro non ha colpe di quello che è accaduto quindi tutti dovranno amarlo e prendersene cura proprio come se fosse un bambino a lungo desiderato. Poi la Forrester si fa accompagnare dal compagno a fare il test di paternità, certa che il bambino sia proprio di Finn. Quando torna a casa trova solo Hope visto che Beth e Douglas sono con la babysitter. Lo Spencer ne approfitta per dire nuovamente alla moglie che è molto dispiaciuto per averla messa in una situazione del genere ed è speranzoso che tutto possa presto tornare alla normalità perché non ha smesso di sperare in un futuro con lei e con la loro famiglia.

Beautiful/ Anticipazioni 3 aprile: Katie dice a Bill che lo ama ancora. Ridge...

Ridge va a trovare Carter nel suo ufficio ed ha una fitta al cuore quando lo vede così felice di aver fissato la data delle nozze con Zoe. Proprio per questo si dice molto dispiaciuto di dovergli dire una cosa che potrebbe cambiare i suoi piani: in realtà non conosce la fidanzata come pensa. Carter ride perché pensa si tratti dell’ennesimo scherzo dell’amico, come quando qualche mese prima gli aveva fatto credere di essere sul punto di licenziarlo e invece lo ha promosso a direttore operativo. Ridge, ancora più triste, gli risponde che questa volta si tratta di una cosa molto diversa, perché ha visto Zoe con Zende. Carter risponde che è normale che stiano insieme in ufficio visto che lavorano a stretto contatto ma Ridge precisa che erano a casa di Eric e che stavano chiaramente parlando di una relazione clandestina. La modella in quello stesso istante è invece nell’ufficio di Zende e gli chiede scusa per averlo messo in imbarazzo la sera prima. Gli racconta di aver fissato la data delle nozze con Carter e di essere molto sicuro della sua scelta, visto che ha capito che l’esitazione era dovuta solo all’ansia da matrimonio ma che è proprio l’avvocato l’uomo con il quale vuole stare. Zende le chiede se per caso Ridge ha raccontato qualcosa a Carter ma la Buckingham è convinta che non lo farà e che nessuno potrà più separarla dal fidanzato.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 2 aprile: brutto colpo per Bill Spencer

