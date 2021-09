Beautiful/ Anticipazioni puntata 6 settembre: Shauna con Ridge, Brooke sconvolta!

Beautiful: dove siamo rimasti

Oggi, lunedì 6 settembre, torna l’appuntamento con la soap opera statunitense Beautiful. Prima di scoprire le anticipazioni della puntata di oggi su Canale 5, vediamo dove siamo rimasti. Quinn va da Bill per sapere cosa è successo con Brooke e se è riuscito a convincere la donna a dimenticare per sempre Ridge e iniziare una nuova vita insieme a lui. Purtroppo, però, Bill non ha delle buone notizie: le ha dichiarato in modo sincero tutto il suo amore ma la Logan gli ha risposto che l’unico uomo con il quale vuole trascorrere il resto della sua vita è Ridge. Poi Bill se la prende con Quinn, maledicendosi perché non avrebbe mai dovuto ascoltare i suoi consigli.

Brooke sta aspettando che Ridge faccia ritorno a casa, dopo essere andato a consegnare i documenti per l’annullamento del matrimonio a Shauna. Quando Donna la contatta telefonicamente per sapere come stiano andando le cose, Brooke non può fare a meno di confessarle di essere molto preoccupata per il ritardo del compagno. In modo particolare teme che Quinn possa aver incoraggiato Shauna a non arrendersi e che ora la donna si stia opponendo a firmare l’annullamento. La sorella, però, la rassicura dicendole che certamente Ridge saprà essere convincente visto che non sogna altro che ritornare con lei. Brooke sembra più serena e così manda un messaggio all’uomo. Quando Ridge lo riceve è in camera da letto con Shauna che parlano del loro rapporto. La Fulton invita l’uomo a rispondere al cellulare senza farsi troppi problemi visto che sa benissimo quanto ancora ami Brooke però gli promette che farà di tutto per renderlo felice e per dargli tutto quello che Brooke non è stata capace di dare. Ridge fa una riflessione amara sul fatto che, nonostante ami molto Brooke, lei sembra amare di più un altro uomo…

Beautiful: le anticipazioni di oggi 6 settembre

Nella puntata di oggi, lunedì 6 settembre, di Beautiful Quinn racconta a Bill di aver visto Ridge tornare a casa di Eric, prendere Shauna per mano e portarla in camera da letto. Lo Spencer si chiede allora se il suo rivale non abbia assistito alla conversazione fra lui e Brooke e la Fuller sembra davvero felice al pensiero che possa essere accaduta una cosa del genere. Convinta che Ridge stia avendo difficoltà a far firmare a Shauna i documenti dell’annullamento, Brooke decide di andare a casa di Eric per dare man forte al compagno ma quando entra nella sua stanza da letto trova Shauna nel letto di Ridge. Lo stupore è davvero grande perché mai avrebbe immaginato un epilogo del genere, così decide di affrontare il compagno e chiede subito delle spiegazioni su che cosa stia accadendo. Il Forrester, però, sembra essere molto freddo nei suoi confronti e non dà troppi dettagli.

