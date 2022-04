Beautiful/ Anticipazioni puntata 7 aprile: Carter affronta Zoe, si sposeranno?

Beautiful, anticipazioni puntata 7 aprile

Nella puntata di oggi, giovedì 7 aprile, della soap opera “Beautiful” Zoe inizia a pensare che il timore di Zende circa le intenzioni di Ridge possa essere fondato e così raggiunge il fidanzato nella speranza di convincerlo a sposarsi quella sera stessa. Non immagina, però, che Carter sa già tutto, informato proprio da Ridge. La ginecologa di Steffy le spiega che ci vorranno almeno 48 ore per sapere i risultati del test e questa informazione getta la ragazza nello sconforto. Hope, intanto, non riesce a dire a Liam che qualunque sia il risultato dell’esame di paternità il loro matrimonio riuscirà a superarlo perché si sente molto insicura delle sue decisioni per il futuro, anche se continua ad amare suo marito.

Nelle puntate precedenti di “Beautiful” Steffy e Finn sono in ospedale, in attesa che la ginecologa effettui i prelievi necessari per stabilire con esattezza di chi sia il bambino che la ragazza aspetta. La Forrester è molto agitata: sa che probabilmente il risultato non arriverà subito ma vuole fare i prelievi il prima possibile, in modo da iniziare poi la vera attesa che li porterà alla verità. Finn, invece, si dimostra molto più tranquillo visto che è abituato agli ospedali, poi è sempre più deciso a restare accanto alla sua compagna qualsiasi cosa accada, proprio per questo motivo le dice che non deve preoccuparsi perché per loro ci sarà comunque un futuro, indipendentemente da quello che uscirà dal test. Anche al cottage Liam e Hope sono in trepidante attesa di sapere quando arriveranno i risultati del test di paternità. Hope non riesce a nascondere l’agitazione, il che a sua volta agita anche lo Spencer perché pensa che da questa informazione così semplice ma al tempo stesso tanto importante dipenderà la decisione che prenderà sua moglie circa il loro matrimonio. Ancora una volta Liam le ricorda che la ama molto, che se potesse tornerebbe indietro per non rifare lo stesso errore ma che al tempo stesso, se lei glielo permetterà, farà di tutto per farsi perdonare.

Zoe ha voluto incontrare Zende per essere certa che fra di loro le cose siano chiarite e non ci siano ulteriori imbarazzi. Lo stilista finalmente ammette che anche lui per un breve momento ha pensato che fra loro potesse davvero accadere qualcosa ma che è meglio che le cose siano andate così. Mentre la modella ribadisce il fatto di sentirsi finalmente sicura del suo amore per Carter e di non vedere l’ora di diventare sua moglie, Zende prova a insinuarle il dubbio che Ridge possa decidere di rivelare tutto a Carter, mettendo a rischio la loro relazione. La ragazza, però, è certa che se fino a quel momento non ha detto nulla, allora di certo non lo farà e di conseguenza il matrimonio verrà celebrato il prima possibile e senza altri intoppi. Invece proprio in quegli stessi istanti il Forrester ha rivelato tutto all’amico dicendogli che non vuole ferirlo ma che non può permettere che arrivi al matrimonio senza sapere la verità. In un primo momento Carter si rifiuta di credere che quello che il suo testimone gli sta dicendo sia vero e pensa nel classico scherzo dell’amico. Poi, quando vede la faccia affranta di Ridge, si rende conto che è tutto vero: Zoe ha provato a sedurre Zende. Purtroppo, però, non è ancora tutto: il Forrester aggiunge che solo dopo aver capito che con lo stilista non c’era possibilità di una relazione, Zoe si è decisa a fissare la data delle nozze. Per Carter è davvero un colpo al cuore.

