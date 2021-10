Beautiful/ Anticipazioni puntata 7 ottobre: Liam geloso di Steffy e Finn!

Beautiful, anticipazioni puntata 7 ottobre

Nella puntata di oggi, giovedì 7 ottobre, della soap opera statunitense “Beautiful” Ridge entra nel suo ufficio della Forrester e trova Liam e Thomas intenti a litigare. Non appena lo stilista dice al padre che lo Spencer è geloso di Steffy e del suo rapporto con Finn, l’uomo decide di non schierarsi. Lo Spencer, però, ribatte che è solo preoccupato per il fatto che Fin potrebbe farsi abbagliare dal suo interesse per la ragazza e cedere alle pressioni di prescriverle degli antidolorifici. Steffy e Finn si dichiarano il reciproco interesse e il medico ribadisce ancora una volta che è disposto a rinunciare a lei come paziente perché preferisce poterla frequentare senza vincoli professionali. Steffy vede finalmente uno spiraglio, ma non ha il coraggio di confessare al medico che è riuscita a procurarsi le pillole in modo clandestino.

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” Finn è preoccupato per le condizioni psicologiche di Steffy e le dice che gli dispiace non aver potuto prescriverle altri antidolorifici ma lo ha fatto per evitare di farla diventare dipendente dai farmaci. La Forrester però nega di avere necessità di altre medicine, così da alleviare i sensi di colpa del medico che a quel punto le dice di avere una notizia importante da comunicarle: purtroppo non potrà essere più il suo medico. Steffy è confusa e gli domanda se è per colpa sua, se ha sbagliato qualcosa oppure se è per la questione delle prescrizioni mediche per le quali ha insisto molto nelle settimane precedenti. Finn nega tutto e le spiega che si tratta di altro: quando viene messo alle strette dalla ragazza, le confessa di provare un interesse diverso nei suoi confronti e di avere molta voglia di conoscerla e passare del tempo con lei, proprio per questo non può essere più il suo dottore. Quando sta per andarsene, Steffy lo sorprende con un bacio appassionato.

Liam dice a Thomas che l’interesse di Finn nei confronti di Steffy va ben al di là dell’aspetto professionale e che forse la sua attrazione nei confronti della ragazza ne fa la persona meno adatta per prendersi cura di lei che in questo periodo è così fragile. Thomas è sconcertato da quello che sente e si domanda per quale motivo lo Spencer sia così sorpreso, visto che la sorella e Finn sono entrambi giovani, liberi e molto belli e non c’è nulla di male se provano attrazione l’uno nei confronti dell’altra. Secondo Thomas, Liam è solo geloso della ex moglie. Eppure è stato proprio Liam a lasciarla e a preferire Hope a lei, quindi ora perché non la lascia libera di vivere la sua vita? Zoe e Carter scherzano sul loro ultimo appuntamento, poi la modella diventa improvvisamente seria e dice all’avvocato che gli è molto grata perché non l’ha giudicata per quello che ha fatto nella vicenda di Beth.

