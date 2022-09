Beautiful/ Anticipazioni puntata 7 settembre: Bill scopre la verità su Justin

Beautiful, anticipazioni puntata 7 settembre

Le anticipazioni di Beautiful di oggi, mercoledì 7 settembre 2022, ci rivelano che una volta messi in libertà, Liam e Bill dovranno conoscere una brutta verità. Thomas corre alla Spencer per comunicare a degli increduli Bill, Wyatt e Katy di essere stato ingabbiato da Justin perché non voleva che portasse alla polizia le prove dell’innocenza degli Spencer in merito alla morte di Vinny. Difatti l’uomo dopo avergli prelevato il telefono che conteneva un video importante su quanto è accaduto la sera dell’incidente, lo ha sequestrato, portato negli scantinati della Spencer e richiuso in una gabbia. Bill è furioso, come ha potuto il suo braccio destro toglierlo di mezzo? Lui si fidava ciecamente del suo amico, invece stava tramando dietro le sue spalle per danneggiarlo. Il desiderio di vendicarsi è fortissimo. Zoe è partita e per ora non è intenzionata a tornare. Dopo essere venuta a conoscenza del tradimento di Carter con Quinn ha rotto qualsiasi rapporto con l’avvocato. Paris chiede a Zende se è ancora interessato alla sorella. Lo stilista le dice di non provare nulla per la modella ma di essere attratto da lei. Sono proprio queste le parole che Paris voleva sentire. Ora che è sicura che la sorella non potrà interferire nel suo rapporto con Zende, è felice di portare avanti la relazione con il Forrester.

Nelle puntate precedenti della soap opera Beautiful Liam è pronto per essere trasferito nel carcere di massima sicurezza. Al commissario Baker intanto viene fatta recapitare una busta con all’interno il telefono di Thomas. Il Forrester lo prende e mostra al commissario il video che Vinny gli ha spedito la sera della sua morte. Nel video si vede l’amico che rivela di togliere di mezzo Liam per lasciargli campo libero con Hope. Difatti il giovane dopo essersi scusato per il gesto che stava compiendo si getta addosso all’automobile di Liam che transitava nel posto dove lo stava aspettando. Le immagini sono chiare ed evidenti, ma Baker non ha alcuna intenzione di fermare la partenza di Liam perché deve prima farle visionare a un giudice che provvederà alla scarcerazione dello Spencer. Hope è disperata, non sa come aiutare il marito e dopo l’ennesimo rifiuto del commissario di intervenire, esce dal commissariato e insegue il furgone che la sta allontanando dal marito. Baker assiste alla scena e prima che il veicolo possa uscire dalla caserma, fa fermare l’auto e dà ordine al poliziotto di far scendere Liam e togliergli le manette. Lo Spencer vede correre verso di lui la moglie, si abbracciano e Hope gli comunica che è libero e può tornare a casa perché sono state trovate le prove che lo scagionano dall’accusa di omicidio.

Quinn sta liberando il suo ufficio dai suoi affetti personali come le ha ordinato Eric. Brooke non vuole perdersi la scena e la raggiunge per ricordarle l’errore che ha commesso tradendo il marito. Quinn non ha rimorsi di coscienza è andata al letto con Carter si sentiva sola e affranta. Accetta la punizione che le è stata inflitta dal marito, ma non ha nessun rimpianto. Carter viene invitato da Eric a raggiungerlo a villa Forrester. L’avvocato è felice di vedere Ridge e suo padre e si scusa per il suo comportamento. Eric non è disposto a perdonarlo, ha tradito la sua fiducia andando al letto con la moglie. Carter non riesce a farsene una ragione, era profondamente ferito, ma non ci sono scuse per ciò che ha commesso. Eric non riuscirà a superare il tradimento di Quinn e Brooke incolpa la donna di aver colpito con il suo veleno un bravo uomo come Carter.

