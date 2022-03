Beautiful/ Anticipazioni puntata 8 marzo: Liam dirà la verità a Hope e Finn?

Beautiful, anticipazioni puntata 8 marzo

Nella puntata di oggi, martedì 8 marzo, della soap opera statunitense “Beautiful” Paris non è felice di lasciare Los Angeles, così Zende le promette che farà di tutto per farla restare ed è disposto anche a parlare con Zoe per provare a farle cambiare idea. Anche Carter non riesce ad accettare il fatto che la sua fidanzata non voglia far lavorare la sorella alla Forrester, soprattutto perché non ne sa il vero motivo e non comprende le sue motivazioni. Così prova nuovamente a fare ragionare la compagna ma senza successo: Zoe è irremovibile. Thomas, anche se ufficialmente ha detto ad Hope di non voler interferire nella sua relazione, la invita a riflettere sul fatto che è abbastanza strano che Liam trascorra tutto questo tempo con Steffy, anche se c’è Kelly di mezzo. Hope, però, ribadisce che suo marito la ama molto ed è una persona seria e leale.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Beautiful”, Liam è disperato per quanto sta succedendo e per la possibile gravidanza di Steffy, visto che si è reso conto che potrebbe essere con ogni probabilità lui il padre, prendendo in considerazione le date della loro notte insieme. Per questo motivo le dice che a questo punto non c’è altro da fare che raccontare tutto a Hope visto che la nascita di un bambino, soprattutto se sarà il suo, non può essere nascosta. Questa notizia fa scoppiare di rabbia la ragazza che dice che in questo modo le rovinerà la vita. Ha impiegato tanto tempo per riuscire a superare la rottura con lui e ora che ha trovato Finn, una persona che ama e che la rispetta, non vuole perdere l’occasione di essere felice. La ragazza capisce il senso di frustrazione di Liam, il fatto di avere la sensazione di frustrazione del non poter dire nulla, ma loro due manterranno il segreto fino a quando non verrà eseguito un test di paternità per scongiurare il fatto che sia Liam il padre. Per questo motivo deve mantenere la calma e mantenere il segreto fino a quando non sarà certa una cosa o l’altra. Lo Spencer, però, non è assolutamente d’accordo perché non vuole conservare questo peso.

Thomas sembra davvero cambiato e giura a Hope che non farà mai nulla per mettere in discussione il suo rapporto con Liam, tuttavia è sempre convinto che la ragazza meriterebbe qualcuno che la amasse senza riserve e senza obbligarla a dividerlo con un’altra donna. La Logan, però, chiarisce subito che Liam è quella persona, visto che la ama con tutto il cuore e non la tradirebbe mai. Zoe va nell’ufficio di Carter per parlare con il fidanzato e l’avvocato le dice che ha vinto la battaglia contro sua sorella, visto che Paris ha deciso di non accettare la proposta di lavoro di Ridge e di lasciare Los Angeles. La modella cerca di non sembrare troppo felice ma in realtà trasuda soddisfazione. Intanto Paris va da Zende per salutarlo e per dirgli che ha deciso di lasciare per sempre Los Angeles senza specificare per quale motivo abbia preso questa decisione. Lo stilista sembra davvero molto dispiaciuto visto che si stavano conoscendo da poco ma lui sentirà comunque molto la sua mancanza perché era una delle pochissime persone con le quali poteva sentirsi davvero a suo agio. Proprio perché è convinto che sentirà molto la sua mancanza, prova in tutti i modi a cercare di convincerla a cambiare idea e a restare a Los Angeles per darsi il tempo di vedere come andranno le cose fra di loro.

