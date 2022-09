Beautiful/ Anticipazioni puntata 8 settembre: Bill perdonerà Justin?

Beautiful, anticipazioni puntata 8 settembre

Le anticipazioni di Beautiful di oggi, 8 settembre 2022, ci rivelano che Thomas si affretta a incontrare Bill per raccontargli che dietro al ritardo della sua scarcerazione c’è lo zampino di Justin. Bill è incredulo, il suo braccio destro ha ordito un piano diabolico per tenerlo in prigione? Per quale motivo? A fornire la risposta è lo stesso Barber che conferma quanto riportato da Thomas. Bill chiede di restare solo con il suo collaboratore e comincia un’accesa discussione dove Justin rivela il motivo che lo ha portato a voltare le spalle al suo capo. Il Barber accusa Bill di averlo sempre usato per portare a termine i suoi loschi piani. Quando si è trattato di affidare la direzione dell’azienda a una persona fidata, non ha esitato ad escluderlo, dando la direzione a Wyatt. Justin chiede perdono, ma Bill non è intenzionato a voltare pagina, vuole solo vendicarsi del suo ex amico. Il gesto di Thomas viene molto apprezzato dalla famiglia Forrester, ma nonostante tutto Brooke non riesce a fidarsi completamente del ragazzo. Lo stilista continui a ripetere che dietro l’azione di Vinny non c’è nessuna sua richiesta, difatti il gesto dell’amico lo ha lasciato con il senso di colpa di non essersi accorto che era instabile e aveva bisogno di aiuto.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Beautiful Eric è molto rammaricato per aver scoperto il tradimento di Quinn con Carter. Il Walton non è solo l’avvocato della Forrester ma una persona fidata. Ridge lo considerava suo fratello e per Eric, prima che finisse al letto con la moglie, era un figlio. Adesso entrambi si sentono traditi. Carter è disposto a lasciare la Forrester, ma Eric lo vuole ancora alle sue dipendenze concedendogli un’altra opportunità, ma a una condizione: deve stare lontano da Quinn. Questo non significa che vuole ritornare con la Fuller, ma una volta licenziata, l’avvocato non dovrebbe avere più contatti con la donna e proseguire a fare il suo lavoro, all’interno dell’azienda senza alcun impedimento. Nel frattempo la Fuller ha un confronto con Brooke. Entrambe sono state le mogli di Eric e mentre la Logan dice di essere stata una buona compagna per il Forrester, accusa Quinn di averlo solo usato per scalare di livello sociale. Brooke non si capacita come abbia potuto mandare all’aria il rapporto con il suocero. Aveva in mano il potere, la ricchezza, la bella vita e un uomo che l’adorava, eppure è riuscita a distruggere tutto. La Fuller riconosce i suoi errori, ma quando ha deciso di andare al letto con Carter, era stata allontanata da Eric e stava vivendo un momento di solitudine e di sconforto. Oltretutto il Walton si era appena lasciato con Zoe e insieme si sono consolati. Brooke le ricorda che la sua cattiveria l’ha spinta a mettere a rischio il suo matrimonio con Ridge. In quel caso la Fuller voleva dare una mano all’amica Shauna perché non riteneva la Logan degna di essere al fianco del Forrester.

Liam viene portato dal commissario Baker che gli spiega cosa è successo la sera in cui è morto Vinny. Thomas gli mostra il video che l’amico gli ha inviato sul telefono, dove si evince che si è trattato di un suicidio organizzato apposta per incastrare Liam, così da permettere a Thomas di vivere la sua relazione con Hope. Lo Spencer non riesce a credere che Vinny sia arrivato a tanto pur di metterlo fuori dalla vita della Logan. Bill e Liam sono liberi e possono tornare a casa, ma devono pagare un’ingente multa e la sospensione della patente per un lungo periodo.

