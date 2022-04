Beautiful/ Anticipazioni puntata 9 aprile: Brooke accusa Steffy di aver…

Beautiful, le anticipazioni della puntata del 9 aprile

Nella puntata di sabato 9 aprile di Beautiful, Brooke parla con sua figlia Hope e la invita a perdonare Liam perché non ha colpe di quanto è successo: dopo aver parlato con Steffy, ha la certezza che sia stata lei a provare a sedurre, riuscendoci, il ragazzo, approfittando di un suo momento di debolezza.

Dopo aver ascoltato la storia di Steffy e della sua gravidanza, Vinny fa notare a Thomas che se il nipote che aspetta dovesse essere il frutto della notte d’amore fra la sorella e Liam, allora lui potrebbe nuovamente avere campo libero con Hope. Zoe prova in tutti i modi a farsi perdonare da Carter ma il direttore operativo della Forrester le dice chiaramente che il matrimonio è annullato perché non vuole accanto una donna che ama il suo potere e non la sua persona. Per sapere cosa succederà nella prossima puntata di Beautiful, appuntamento a oggi.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Cos’è successo nelle puntate precedenti di Beautiful? Zende racconta a Paris di essere preoccupato perché Ridge ha sentito una conversazione fra lui e Zoe e teme che possa riferire tutto a Carter. Lo stilista pensa che sarebbe un peccato se proprio ora le cose fra la modella e il fidanzato andassero male visto che ora Zoe si sente completamente impegnata con lui. Paris prima lo rimprovera per aver in qualche modo invogliato la sorella a flirtare con lui, poi ammette che forse è colpa sua se Carter e Ridge hanno scoperto qualcosa perché entrambi le hanno fatto molte domande, tuttavia promette che non rivelerà nulla se è davvero finito tutto. Zende le assicura che non ha mai pensato che fra lui e Zoe sarebbe potuto accadere qualcosa e le chiede di dargli l’opportunità di dimostrarle il suo interesse per lei. Intanto Carter ha affrontato Zoe gettandole in faccia la verità e le dice che sicuramente non ha accettato di sposarlo perché lo ama ma solo per la sua posizione economica e per il fatto che sia così vicino ai Forrester, famiglia della quale la modella vuole far parte fin dai tempi del mancato matrimonio con Thomas. Zoe nega tutto ma l’avvocato è irremovibile: il loro fidanzamento è rotto, non vuole più saperne di lei.

Brooke accusa Steffy di aver agito deliberatamente per rovinare il matrimonio di Hope e Liam. Quella sera avrebbe potuto scegliere altre strade, come rimandare lo Spencer a casa della moglie oppure invitarlo ad andare a dormire dal padre o dal fratello, invece ha scelto di farlo ubriacare e ora è incinta. La ragazza prova a spiegare le sue ragioni e le dice che a breve sapranno chi è il padre del bambino, anche se dentro di sé sa che è di Finn, e la Logan sente che è sincera, quindi si addolcisce nei suoi confronti: quando Steffy le chiede di non dire nulla al padre perché vuole essere lei a parlargliene, Brooke accetta. Thomas chiede a Hope e Liam maggiori informazioni sulla gravidanza della sorella, poi prima di andare via ricorda a Hope che donna forte sia e la invita a superare questo problema insieme al marito, qualunque sia il risultato del test. Rimasti da soli, la Logan fa notare al marito come lo stilista di Beautiful non rappresenti più un pericolo per il loro matrimonio, ma Liam non vuole parlare di Thomas e le chiede solo se potrà mai prendere in considerazione l’idea di superare tutto quello che è accaduto. Thomas, invece, riceve a casa la visita di Vinny al quale racconta tutto quello che sta succedendo fra Liam, Hope e Steffy. L’amico offre allo stilista di Beautiful delle pillole di antidolorifici ma Thomas rifiuta perché vuole fare di tutto per restare sobrio e farsi perdonare dalla famiglia per tutto quello che ha fatto in passato.











