Beautiful/ Anticipazioni puntata 8 aprile: Brooke contro Steffy, Thomas tenta Hope?

Beautiful, anticipazioni puntata 8 aprile

Nella puntata di Beautiful di oggi, venerdì 8 aprile, come rivelano le anticipazioni, Carter dice a Zoe che Ridge gli ha raccontato tutto, in particolare del fatto che lei ha proposto a Zende di passare la notte insieme così di aiutarla a chiarirsi tutti i dubbi prima del matrimonio e solo dopo essere stata rifiutata dallo stilista ha deciso di fissare la data. La modella si sente messa alle strette e prova a spiegare al fidanzato le sue motivazioni, sperando nel perdono dell’avvocato. Brooke accusa Steffy di essersi messa deliberatamente in quella situazione con Liam perché vuole riprendersi l’ex marito e ha quindi tentato di sabotare il matrimonio di Hope. Thomas riceve la visita di Vinny il quale gli offre della droga che lo stilista rifiuta. Poi il Forrester racconta all’amico tutto quello che sta succedendo fra Liam, Hope e Steffy e Vinny prova a convincerlo che potrebbe essere finalmente arrivato il suo momento di provare a riconquistare la Logan, visto che ora è delusa e ferita dal comportamento del marito.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 7 aprile: Carter affronta Zoe, si sposeranno?

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Beautiful finalmente la ginecologa effettua i prelievi a Steffy e Finn e la Forrester spera con quest’ultima attività di aver chiuso per sempre una vicenda dolorosa ma va incontro ad una brutta sorpresa: il test produrrà risultati solo dopo qualche giorno e comunque c’è sempre la possibilità che il DNA fetale prelevato dal sangue della madre non sia sufficiente per risalire al padre. Questa informazione già getta Steffy nello sconforto perché vorrebbe voltare pagina e cominciare la sua nuova vita con Finn, purtroppo però non sembra possibile. Il compagno, però, la rassicura ancora una volta sul fatto che qualunque cosa accada lui sarà sempre al suo fianco. Anche Hope e Liam vivono momenti di attesa e la ragazza riesce ad essere sincera con il marito: spera di poter perdonare tutto quello che è successo ma sa perfettamente che la sua decisione rispetto al loro matrimonio è strettamente legata all’esito del test di paternità. Liam non fa altro che scusarsi e finalmente riceve la telefonata di Steffy che purtroppo gli dice che ci sarà ancora da aspettare prima di avere una risposta definitiva: proprio in quel momento entra Thomas in casa che chiede informazioni sulla gravidanza della sorella.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 6 aprile: Carter sconvolto dalla parole di Ridge

Brooke va da Steffy e senza mezzi termini le dice che sa perfettamente quello che ha fatto a sua figlia. Ridge invece è riuscito a convincere Carter che quello che ha visto corrisponde a verità, così l’avvocato si rende conto che la fretta di Zoe di sposarlo è legata solo al fatto di essere spaventata all’idea che il Forrester potesse raccontargli tutto. Così la convoca nel suo ufficio e senza mezzi termini le chiede perché ha deciso di sposarlo: è solo per la posizione di potere che ricopre oppure c’è qualcosa in lui che l’ha spinta a sceglierlo fra tanti uomini? La modella è molto impacciata e non sa cosa rispondere: inizia con il dirgli che ha deciso di sposarlo perché è molto gentile ma questa affermazione fa infuriare l’avvocato ancora di più. Volendo scoprire al più presto la verità, Carter le chiede se per caso ha deciso di sposarlo solo perché non può avere Zende. Intanto lo stilista è in ufficio sempre più nervoso perché ha la sensazione che qualcosa sta per accadere. Viene raggiunto da Paris che si rende subito conto che il ragazzo è insolitamente inquieto e quindi si offre di essere la sua spalla sulla quale piangere, visto che è una buona ascoltatrice. Zende le confessa che è agitato per Zoe ma non certo per i motivi che Paris potrebbe immaginare da queste parole.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 5 aprile: test di paternità per Steffy e Finn

