Beautiful/ Anticipazioni puntata 9 settembre: Bill non perdona Justin!

Beautiful, anticipazioni puntata 9 settembre

La anticipazioni di Beautiful di oggi, venerdì 9 settembre 2022, ci rivelano che Justin chiede il perdono di Bill, ma il magnate non ha nessuna intenzione di ascoltare le parole del suo braccio destro che considerava come un fratello. Justin giustifica le sue azioni accusando Bill di averlo messo da parte affidando la direzione della Spencer a Wyatt, quando invece era un suo diritto occuparsi dell’azienda in sua assenza. Bill senza girarci attorno licenzia su due piedi il Barber. Katie e Wyatt cercano di fargli cambiare opinione e sminuire quanto è accaduto, ma il desiderio di vendetta è troppo forte per Bill. A Carter è andata meglio, nonostante abbia tradito anche lui la fiducia di Eric, il Forrester decide di tenerlo ancora alle sue dipendenze, ma a una condizione: deve tenersi lontano da Quinn. Inoltre gli affida l’incarico di occuparsi del suo divorzio. Carter decide di informare Quinn di quanto sta accadendo. Tra i due c’è intesa e una forte attrazione. Metteranno a freno i loro sentimenti oppure scatterà la scintilla?

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Beautiful Eric è furioso con Carter, ma è disposto a concedergli una seconda opportunità, intanto gli ordina di liberarlo dal ritratto di Quinn che campeggia nel salone della casa. Brooke esulta per la fine del matrimonio tra la Fuller e il suocero. Liam è tornato a casa, ancora non riesce a capacitarsi come Vinny abbia potuto architettare un piano così diabolico nei suoi confronti, solo per spianare la strada a Thomas nei riguardi di Hope. Anche Bill è tornato alla Spencer accolto festosamente da Wyatt e Katie. Thomas si presenta nel suo ufficio per raccontare come si sono svolti i fatti. Il Forrester rivela che Vinny si è suicidato e grazie a un’applicazione è riuscito a localizzare Liam e gettarsi sulla sua auto nel momento in cui percorreva quel tratto di strada. La sera dell’incidente gli ha inviato molti messaggi e un video, ma Thomas non li ha visti perché aveva bloccato l’amico. Poi quando ha resettato il telefono ha preso visione dei contenuti. Purtroppo non è potuto intervenire subito perché Justin non glielo ha permesso. Lo ha colpito alle spalle e rinchiuso dentro una gabbia nei sotterranei della Spencer.

Zende è appena tornato dal suo viaggio e chiede a Paris di raccontargli della fine del matrimonio del nonno. La ragazza gli rivela che Quinn è andata al letto con Carter. Lei lo ha scoperto, voleva dirlo a Zoe ed Eric, ma Quinn le ha sempre detto che si è trattato di un momento di debolezza e non ha mai messo in discussione l’amore che prova per Eric. Poi Brooke le ha sentite parlare e ha voluto saperne di più da Paris. Il giorno della cerimonia, la Logan ha rivelato la verità. Una volta che Zoe è stata messa al corrente del tradimento subito, ha rotto la relazione con Carter ed è partita per Los Angeles. Paris chiede a Zende se sente la mancanza della sorella. Mentre Thomas sta parlando, Justin entra nell’ufficio di Bill che lo attacca accusandolo di averlo pugnalato alle spalle. Justin lo informa che era andato a liberare il Forrester per andare dalla polizia, ma lo stilista era riuscito a scappare. Non ci sono scuse per questo, ma Justin spera che Dollar Bill possa perdonarlo. Lo Spencer non è intenzionato ad insabbiare quanto è accaduto. Ringrazia Thomas per averlo aiutato ad uscire dal carcere dicendogli che con il suo gesto tutto il passato è stato cancellato, ma con Justin ancora la partita è aperta.

