Beautiful/ Anticipazioni puntata 9 settembre: Steffy difende Brooke

Beautiful: dove siamo rimasti

Oggi, giovedì 9 settembre, torna l’appuntamento con la soap opera statunitense “Beautiful”. Prima di scoprire le anticipazioni della puntata di oggi su Canale 5, vediamo dove siamo rimasti. Brooke chiede con insistenza a Ridge che cosa ci faccia Shauna nella sua camera da letto e a quel punto l’uomo le dice tutta la verità. Era nascosto al piano di sopra a casa sua, nel tentativo di farle una sorpresa per celebrare la loro riconciliazione, quando la sorpresa l’ha ricevuta lui: Bill era al piano di sotto che dichiarava il suo amore a Brooke. Rdige ha anche sentito la Longa dirgli che saranno legati per sempre. Poi ammette di essere scappato e di non aver sentito la fine della loro conversazione. Brooke cerca di spiegargli che si è trattato di un equivoco: se Ridge fosse rimasto fino alla fine avrebbe sentito la compagna affermare che l’unico uomo con il quale vuole trascorrere il resto dell’eternità è proprio il Forrester.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 8 settembre: Brooke contro Quinn e Shauna!

Quinn torna a casa e inaspettatamente trova Shauna nel salotto. La Fulton racconta all’amica dell’irruzione di Brooke e di come sia stato lo stesso Ridge a chiederle di lasciarli soli per parlare. Quinn informa l’amica che Brooke ha respinto Bill perché vuole stare con Ridge. Anche Katie decide di affrontare Bill, avendo sentito la sua conversazione con Quinn. La più piccola delle Logan voleva verificare se esisteva ancora la possibilità di tornare insieme e ridare una famiglia a Will ma di non essere più disposta a farsi umiliare in questo modo, visto che l’ostacolo principale fra loro è l’ossessione che l’uomo prova nei confronti della sorella

Beautiful/ Anticipazioni puntata 7 settembre: Ridge non crede a Brooke, è la fine?

Beautiful: le anticipazioni di oggi 9 settembre

Nella puntata di oggi, giovedì 9 settembre, della soap opera “Beautiful” Ridge racconta a sua figlia Steffy tutto quello che è successo con Brooke e si dichiara stanco e tentato di vedere cosa potrebbe nascere con Shauna. La figlia, invece, è sicura che Brooke sia ancora molto innamorata di lui. Intanto Bill incontra Donna e Brooke e comunica loro che Katie, dopo aver saputo quello che si sono detti lui e la sorella maggiore, ha deciso di chiudere in modo definitivo la loro storia. Shauna, Quinn Flo sono convinte che ormai il rapporto tra il Forrester e Brooke sia ormai arrivato alle battute finali. Carter e Zoe si avvicinano sempre di più e trascorrono molto tempo insieme.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata 6 settembre: Shauna con Ridge, Brooke sconvolta!

© RIPRODUZIONE RISERVATA