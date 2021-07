Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 12 luglio: Flo affronta ancora Penny

Beautiful anticipazioni puntata di oggi, 12 luglio

Nella puntata di oggi, lunedì 12 luglio, della soap opera statunitense “Beautiful” Quinn e Katie si incontrano in ufficio e la Logan rimprovera la moglie di Eric per averla umiliata davanti a tutti i parenti, mostrando il video del bacio fra Bill e Brooke. Tuttavia è comunque grata alla donna per averle fatto scoprire i sentimenti che il compagno prova per sua sorella. Flo, sempre meno convinta dalla storia di Sally e dal ruolo della Dott.ssa Escobar, torna in ospedale da Penny e la mette sotto torchio per capire come mai la Spectra non stia rapidamente peggiorando come in un primo momento era stato detto, quando proprio il medico le aveva decretato solo poche settimane di vita. Nonostante la promessa fatta alla fidanzata, Wyatt si lascia intenerire dallo sguardo smarrito di Sally e decide di continuare a ospitarla.

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” Bill accusa Quin di aver voluto deliberatamente umiliare Katie. Secondo il suo parere la Fuller, pur di vendicarsi di Brooke, non ha esitato un solo attimo a calpestare i sentimenti sia della compagna che di Ridge. Quinn, però, non vuole passare per la cattiva della situazione e ricorda al padre di suo figlio che se si fosse tenuto lontano da Brooke non ci sarebbe stato alcun video da mostrare e Katie non sarebbe rimasta ferita. Per questo motivo invita l’uomo a cercare di stare il più lontano possibile di Brooke se intende ricucire il rapporto con la moglie. Brooke intanto cerca in tutti i modi di farsi perdonare da Ridge. Il Forrester le dice che, nonostante tutti gli sforzi fatti, non riesce a dimenticare l’immagine di lei che bacia Bill Spencer, il suo peggior nemico. La Logan non può negare di aver commesso un errore, del quale si sente molto pentita, ma è convinta che loro due siano anime gemelle e per questo motivo non possono perdersi solo per uno stupido sbaglio. Per cui promette al marito che farà tutto il possibile per far sì che lui possa fidarsi di nuovo di lei e non permetterà né a Shauna né a Quinn di mettersi fra di loro.

Wyatt cerca di fare di tutto per convincere Sally a farsi curare, dicendole che è sempre stata una guerriera e non è possibile che si lasci andare in questo modo. La Spectra, sentendo tanta preoccupazione nelle parole del ragazzo, pensa di essere sulla buona strada per riconquistarlo, ma arriva Flo che le comunica che lei e Wyatt pensano che per lei sia meglio trasferirsi dove possono prendersi meglio cura di lei. Wyatt e Flo non sono in grado di affrontare una situazione del genere e hanno capito che la cosa migliore per Sally è quella di trasferirsi in una struttura medica assistenziale dove potranno prendersi cura di lei.

