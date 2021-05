Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 14 maggio: il piano di Flo e Wyatt…

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 14 maggio

Nella puntata di oggi, venerdì 14 maggio, di Beautiful l’accordo fra Flo e Waytt prevede che facciano finta di essersi lasciati. In questo modo lo Spencer potrà dire a Sally che ha capito di aver fatto un errore lasciandola e che vuole stare con lei. Steffy e Ridge, invece, anche se con profonda tristezza, decidono di licenziare la Spectra perché sono troppi mesi che il suo lavoro non è all’altezza delle aspettative. Bill si trova ad ascoltare la conversazione e decide di avvisare prontamente Katie che, da quando ha saputo della malattia della ragazza, ha molto a cuore le sue sorti. Ovviamente la sorella di Brooke non intende che all’amica venga dato un altro dispiacere del genere e così è decisa a fare di tutto, anche a raccontare quello che la giovane sta passando se questo servirà a salvare il suo posto di lavoro.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, mentre Hope tenta di addormentare Douglas, Thomas ha invitato nella stanza attigua Zoe e i due, in procinto di fare l’amore, fanno troppo rumore: nella stanza del bambino si sente praticamente tutto! La Logan, furiosa, fa irruzione nella stanza dello stilista, interrompendo la coppia di fidanzati. Ne nasce un diverbio fra Hope e Zoe, con la prima che ricorda alla modella che lei avrà pure l’anello di fidanzamento al dito ma ha accettato di sposare un uomo che ama un’altra donna. Thomas cerca di fare da paciere fra le due dicendo che le ama entrambe per poi aggiungere in separata sede ad Hope che, visto che lei non è disponibile, sta andando avanti con la sua vita e con un’altra donna. Intanto nel salone sottostante Ridge chiede a Brooke quando si deciderà finalmente a dare il beneficio del dubbio a suo figlio. La Logan risponde che lei sarebbe la donna più felice del mondo se il figliastro andasse fino in fondo con il suo fidanzamento, arrivando al matrimonio, ma dubita che questo potrà succedere perché è sicura che si tratta di una messinscena. Si augura, però, di sbagliarsi perché questo vorrebbe dire una seconda possibilità per il loro matrimonio.

Flo si sente in colpa peer Sally e…

Il mattino dopo Steffy e Ridge sono negli uffici della casa di moda e discutono sulla possibile evoluzione della carriera di Sally. Sia il Forrester che la figlia sono convinti che la stilista abbia avuto un calo produttivo dal quale non riuscirà a riprendersi, per cui è arrivato il momento di prendere una decisione definitiva sul suo futuro all’interno dell’azienda. Nello stesso momento Sally è in un altro ufficio che parla con Katie la quale prova ancora una volta a convincerla che è giusto che lei racconti a tutti di ciò che sta vivendo, per avere appoggio ma anche un aiuto nel cercare altri medici che possano consigliarle una terapia alternativa. Ovviamente la ragazza non vuole ma la discussione viene interrotta da un messaggio di Waytt che chiede alla Spectra di vedersi negli uffici della Spencer. Mentre Katie viene raggiunta da Bill che fa una gaffe nei confronti della Spectra mentre si scontrano sulla porta, Sally si decide a raggiungere l’ex fidanzato. Waytt le ha mandato un messaggio spinto da Flo: i due si sono ritagliati un momento da trascorrere insieme per recuperare tutto il tempo perduto ma la Fulton non riesce a godersi questi istanti perché si sente in colpa per la grande gioia che prova, in contrapposizione con la sofferenza di Sally. Per questo sollecita il fidanzato a trascorrere con la Spectra il maggior tempo possibile, anche se questo vorrà dire averne meno da passare insieme, perché è giusto che la giovane stilista abbia qualcuno sul quale appoggiarsi nell’ultimo mese di vita che gli resta.

