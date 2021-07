Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 15 luglio: Sally è stata smascherata!

Beautiful anticipazioni puntata di oggi, 15 luglio

Nella puntata di oggi, giovedì 15 luglio, della soap opera statunitense “Beautiful” Flo mette Sally con le spalle al muro, dicendole che sa tutta la verità. La Spectra è quindi costretta ad ammettere di aver mentito sulle sue condizioni di salute, ma accusa Flo di essersi intromessa nella sua relazione con Wyatt e di averle portato via il fidanzato. Poi rincara la dose dicendole di non aver fatto niente di diverso rispetto a quello che ha fatto lei mentendo sulla maternità di Phoebe. Sapendo di essere state scoperte, Penny è molto in ansia. Wyatt, invece, è ancora all’oscuro di tutto e racconta al padre di trovarsi al centro di una disputa fra Flo e Sally, non sapendo cosa fare. Anche Bill è stupito del fatto che la ragazza sia ancora viva e le sue condizioni non siano rapidamente peggiorate ma cerca di rassicurare il figlio sul fatto di essersi comportato nel migliore dei modi.

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” Katie è curiosa di sapere come mai Quinn sia felice che suo figlio stia dando a Sally l’opportunità di poter vivere con lui le ultime settimane della sua vita. La Fuller le spiega che è del parere che nessuno dovrebbe morire da solo quindi, anche se è felice del fatto che il ragazzo abbia capito che la donna della sua vita è Flo, è comunque favorevole al gesto di Wyatt. Il ragazzo proprio in quel momento sta cercando di spiegare alla Spectra che Flo non è intenzionata a mandarla via di casa perché è gelosa, ma perché teme di non poterle dare l’aiuto necessario quando le sue condizioni peggioreranno. Successivamente Wyatt si reca alla Forrester perché ha bisogno del parere di sua madre: il ragazzo raccontato a Quinn che a Katie di aver chiesto a Sally di lasciare casa sua per trasferirsi in un centro specializzato nella cura dei malati terminali.

Rimasta sola, Sally invia un sms a Wyatt dicendogli che sta facendo le valigie ma di essere troppo stanca per riuscire a finire tutto. Subito dopo riceve una chiamata da Penny che le racconta di aver appena ricevuto l’ennesima visita di Flo che voleva maggiori dettagli sul suo stato di salute ma di essere riuscita a sviare il discorso. Sally le ribadisce l’importanza di andare avanti con il loro piano e l’impossibilità di inscenare la sua miracolosa guarigione. Le due amiche non hanno la minima idea che Flo ha in realtà scoperto l’inganno della finta malattia per cui, non appena Flo giunge a casa di Wyatt, Sally continua la sua recita…

