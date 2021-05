Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 17 maggio: Sally licenziata? No, promossa!

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 17 maggio

Nella puntata di oggi, lunedì 17 maggio, di Beautiful Sally ha una sorpresa davvero inaspettata. Ridge e Steffy, infatti, non l’hanno convocata per licenziarla ma per proporle di passare a lavorare sulla collezione d’alta moda, quella curata da Ridge in persona. Il Forrester le dice di aver intravisto del potenziale nei suoi disegni, per cui completerà gli stessi solo con alcuni dettagli, senza stravolgerli. Ovviamente non era questa la decisione che inizialmente avevano preso i due amministratori delegati, ma la notizia della sua imminente morte ha stravolto ogni piano aziendale. Intanto Flo spinge Waytt a fare un ulteriore passo in avanti per poter dare alla Spectra tutto l’amore che merita nel suo ultimi mese di vita: dice allo Spencer che dovrebbe chiedere alla ragazza di trasferirsi a casa sua, così da trascorrere più tempo insieme.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, come dal piano che ha stabilito con Flo, che ascolta al di là della porta, Waytt dice a Sally di aver capito che le donne perfette non esistono e che per questo il loro rapporto è naufragato ogni volta che provavano a stare insieme: lui era alla ricerca di qualcosa che nella realtà non poteva esserci. Ora, dopo la rottura con la Fulton, ha capito che l’unica cosa che desidera è stare con la stilista e guardare, giorno dopo giorno, il suo splendido sorriso. Sally ribatte che per colpa sua ha sofferto troppe volte e che sarebbe inutile provare a riportare in vita un rapporto che ormai non c’è più ma lo Spencer le chiede solo di dargli un po’ di fiducia e di concedergli la possibilità di trascorrere insieme a lei il maggior tempo possibile. Quel tempo che, purtroppo, Sally dice di non avere senza specificare i motivi di ciò. Mentre i due parlano la ragazza riceve un messaggio da parte di Steffy che la convoca nel suo ufficio per parlare. Temendo si tratti di un imminente licenziamento, dice a Waytt che deve andare via ma gli confessa di non essere mai stata così felice negli ultimi tempi come in quel momento. Poi si fa stringere fra le sue braccia e va via verso la Forrester.

Steffy e Ridge dalla parte di Sally ma…

Appena la Spectra è andata via, rientra in ufficio Flo e i due fidanzati commentano la reazione di Sally: speravano entrambi che lei si aprisse e raccontasse della sua malattia ma a Waytt importa esclusivamente di non lasciarla sola in questi ultimi giorni di vita. Flo ha intuito che nelle parole che il fidanzato ha detto alla Spectra c’è un fondo di verità ma tiene per se stessa la delusione perché sa perfettamente che è la cosa giusta da fare. Mentre sono in attesa di Sally, Steffy e Ridge ringraziano Katie per aver detto loro delle reali condizioni di salute, poi la Logan va via per non farsi trovare dalla ragazza, dopo aver raccomandato ancora una volta di mantenere il massimo riserbo su ciò che hanno saputo. In particolare Steffy si sente molto in difficoltà perché non è sicura di averle dato tutto l’appoggio necessario per aiutarla in un momento così difficile. Il padre la esorta ad essere indulgente verso se stessa ma la conversazione si interrompe bruscamente perché entra Sally. La ragazza, senza neanche aspettare che la Forrester le dica il reale motivo della convocazione, le dice che capisce perfettamente la situazione, sa che il suo lavoro negli ultimi tempi non è stato all’altezza della situazione e comprende le pressioni che lei deve subire a causa della sfida con Thomas. Per tutti questi motivi, se hanno deciso di licenziarla e sostituirla con un altro stilista, capirà senza alcun rancore.

