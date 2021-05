Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 18 maggio: Katie commossa dal gesto di Flo

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 18 maggio

Nella puntata di oggi, martedì 18 maggio, di Beautiful il progetto di Ridge e Steffy è molto chiaro: vogliono che Sally si affermi con un’ultima collezione davvero straordinaria, debuttando nell’alta moda e consacrandosi prima della morte come una stilista di livello internazionale. Sally, intanto, è del tutto inconsapevole del fatto che si sia ormai sparsa la notizia delle sue condizioni di salute e la sera a cena racconta a Waytt dell’incredibile promozione al lavoro che ha avuto nella giornata. Lo Spencer, però, ha una proposta ancora più esplosiva, cioè di trasferirsi di nuovo con lui nella casetta sulla spiaggia, così da riprendere il loro rapporto laddove lo hanno interrotto. La Spectra, molto commossa, accetta questo ennesimo cambiamento. Katie viene a sapere del grande sacrificio di Flo per garantire a Sally di vivere serenamente gli ultimi giorni della sua vita e per questo apprezza molto la ragazza, parlando bene dei suoi sentimenti e della sua bontà d’animo sia con Bill che con le altre persone che la conoscono e non riescono a superare il suo coinvolgimento nel rapimento di Beth.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, Sally ha messo le mani avanti con Steffy e Ridge e, prima che i due possano licenziarla dalla Forrester, ha detto loro che capisce le loro titubanze e non li odierà se loro decideranno di interrompere il rapporto professionale. È molto grata loro per l’immensa opportunità professionale che le hanno voluto dare ed è pronta a togliere il disturbo per il bene dell’azienda. A quel punto, però, la Spectra viene sorpresa da un gesto di Ridge: lo stilista le mostra alcuni dei suoi disegni, rivisti e corretti dallo stilista. Sally è senza parole perché con soli pochi tratti, il Forrester è riuscito a dare un’altra anima al modello. Ridge le dice di aver trovato del grande potenziale nei suoi disegni e che ha dovuto apportare davvero piccole modifiche, poi sono diventati perfetti. Per questo vorrebbe che lei lasciasse la linea di Steffy e si dedicasse a quella di alta moda insieme a lui. La Spectra non ha parole e inizia a piangere commossa: mai avrebbe immaginato che il suo lavoro potesse finire su una passerella internazionale così prestigiosa e piange felice per l’opportunità, abbracciando Ridge. Alle sue spalle, Katie piange commossa e grata per quanto sia Steffy che Ridge hanno deciso di fare per rendere più lievi gli ultimi giorni di vita della ragazza.

Wyatt e Sally vanno a vivere insieme?

Anche Flo e Waytt parlano di Sally e della situazione. In particolare lo Spencer si sente in colpa per il fatto di averle mentito, dicendole che lui e la Fulton si sono lasciati, per questo motivo Flo gli risponde che potrebbe non essere una bugia. Gli suggerisce, infatti, che potrebbero mettere in pausa il loro rapporto, così da dargli il tempo di potersi concentrare su Sally. Secondo la Fulton, infatti, Waytt dovrebbe chiedere a Sally di trasferirsi a casa sua per gli ultimi giorni che le restano, in modo da poterle dare tutto il supporto necessario. Waytt è incredulo: da un lato apprezza molto il grandissimo cuore della fidanzata, dall’altro teme che per lei il sacrificio possa essere troppo grande, con ripercussioni sulla sua felicità. Ma Flo lo rassicura e gli dice che, per quanto possa essere triste perché per un mese dovrà mettersi da parte, è giusto che lui faccia così: solo dopo, infatti, potranno vivere pienamente il loro amore. Così Waytt accetta di fare come la fidanzata suggerisce anche se è convinto che Sally presto o tardi si renderà conto del loro piano, poiché è una persona molto sospettosa e non crederà a questo repentino cambiamento.

