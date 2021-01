Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 2 gennaio: Thomas approfitta di Zoe?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 2 GENNAIO

Nella puntata di sabato 2 gennaio, Liam decide di portare Beth a casa di Steffy per permettere alla sua ex compagna di trascorrere del tempo con la bambina. Lo Spencer cerca poi di giustificare l’atteggiamento di Hope, dicendo alla Forrester che se non l’ha mai contattata è solo perché sta cercando di recuperare il tempo perduto con la piccola. La Logan, però, è totalmente ignara del fatto che la bambina sia a casa di Steffy ed è con Brooke che le deve comunicare una notizia molto importante: Reese Buckingham è stato processato e condannato. Zoe è appena rientrata a Los Angeles proprio da Londra, dove ha dato il suo supporto morale al padre. Rientrata a casa si imbatte in Thomas che vive ancora a casa di Vinny, proprio nella stessa palazzina di Zoe. La Buckingham racconta al suo ex ricattatore che, dopo aver perso il lavoro alla Forrester Creation, ha seri problemi economici. Thomas pensa di sfruttare questa situazione a suo vantaggio.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Nell’ultima puntata di Beautiful, Katie è finalmente felice perché il medico le ha detto che a breve potrebbe tornare a casa visto che, da come sta procedendo la fase post operatoria, non dovrebbero esserci complicazioni. Nella sua camera d’ospedale con Bill e il figlio, iniziano a fare progetti su che cosa fare una volta tornati a casa, poi Will esprime il desiderio di poter ringraziare la donna che ha donato il rene alla sua mamma perché pensa che si tratti di un angelo. Anche Waytt è convinto che Flo sia un angelo e le dice di essere molto fiero di lei per quello che ha fatto, rinunciare ad una parte di se stessa per salvare la vita a Katie. Flo ci tiene a sottolineare che non lo ha fatto per tentare di ingraziarsi nuovamente Brooke e Hope, anche perché le due hanno chiaramente detto che non la perdoneranno mai. Waytt, però, la rassicura dicendole che hanno solo bisogno di più tempo e poi si ricrederanno su di lei, proprio come ha fatto lui. Questa improvvisa tenerezza dà a Flo l’ispirazione di dire al ragazzo che ancora lo ama e lo farà per sempre, anche se sa che lui ha fatto la proposta di matrimonio a Sally e che molto presto inizierà una nuova vita con lei. Il ragazzo, che non immaginava che lei lo sapesse, resta senza parole.

Negli uffici della Forrester, Shauna tenta un approccio soft nei confronti di Ridge. Prima parla in modo subdolo di Brooke, rimarcando il fatto che non è un appoggio per lui, poi prova a supplicare l’uomo di dare una seconda possibilità a Flo, riprendendola a lavorare nella casa di moda. La Fulton prova a far leva sui buoni sentimenti del Forrester e soprattutto sul fatto di dare a Ridge la sensazione di essere accolto e accudito come ogni donna dovrebbe fare con il suo uomo: fra loro si instaura immediatamente una certa alchimia. Non si accorgono però che Thomas è appostato al di là della porta e sta sentendo tutto quello che si dicono, in particolare la storia del bacio che secondo Shauna è stato ricambiato da Ridge ma che l’uomo non ricorda affatto. Quando Ridge va via, Thomas fa irruzione nella stanza facendo una sorta di terzo grado alla donna per sapere se è vero che si sono baciati durante la notte che hanno trascorso insieme al Bikini. Intanto Ridge riceve un messaggio da sua moglie e decide di tornare a casa. Qui trova Brooke molto ben disposta nei suoi confronti e desiderosa di trascorrere del tempo con lui senza che i litigi sui figli che hanno caratterizzato l’ultimo periodo della loro storia insieme. Ridge sembra essere d’accordo e vuole un po’ di serenità dopo tanti problemi.



