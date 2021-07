Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 20 luglio: Bill chiede perdono a Katie

Beautiful anticipazioni puntata di oggi, 20 luglio

Nella puntata di oggi, martedì 20 luglio, della soap opera statunitense “Beautiful” Bill va a trovare Katie in ufficio, dicendole quanto sia pentito di averla fatta soffrire. Katie è molto colpita ma lo prega di lasciarle spazio e tempo per superare la delusione. Più tardi viene raggiunta da Carter e Zoe e i tre discutono di tutti gli avvenimenti che si sono succeduti nell’ultimo periodo, dal bacio fra Brooke e Bill al mancato matrimonio fra la Buckingham e Thomas, fino alla malattia di Sally. Proprio Zoe non si è ancora ripresa dalla delusione, ma l’avvocato è intenzionato ad avvicinarsi alla modella. Wyatt rientra a casa sua, convinto di trovare Flo. Invece trova Sally, che appare agitata e ansiosa. Il ragazzo non immagina che la sua fidanzata è svenuta ed è stata nascosta…

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” convinto che Sally stia effettivamente per morire, Wyatt racconta a suo padre di come senta il suo cuore diviso a metà: da un lato l’amore per Flo e la loro ritrovata storia, dall’altro l’affetto che prova per la Spectra. Bill lo invita a non avere rimpianti, visto che si è dedicato alla sua ex fidanzata, nel tentativo di farla stare meglio negli ultimi mesi della sua vita. Gli consiglia, però, di non trascurare Flo perché le persone alle quali si vuole bene devono essere sempre una priorità. Purtroppo lui non ha fatto lo stesso con Katie e ora teme che la loro relazione sia compromessa per sempre. Wyatt gli chiede se si sia mai pentito del bacio dato a Brooke e lui risponde dicendo che è dispiaciuto per aver fatto soffrire la sua compagna, ma il bacio è stato solo una dimostrazione del legame che sempre ci sarà con Brooke e che lo spingono a essere davvero molto protettivo nei confronti della più grande delle Logan.

Donna va a trovare Katie e le chiede come si sente e come sta affrontando la questione con Brooke e Bill. La donna spiega che è ancora molto delusa e umiliata e al momento non ha intenzione di parlare con nessuno dei due. Ipotizza però che con il tempo riuscirà a perdonare sua sorella, visto che fra loro esiste un legame di sangue che non potrà mai spezzarsi. Non pensa invece di riuscire a perdonare Bill e di fidarsi nuovamente di lui. A casa di Wyatt, Penny in preda al panico colpisce alla testa Flo per evitare che possa chiamare il fidanzato e raccontare l’inganno della finta malattia di Sally. Temendo che la Fulton sia morta, la Dott.ssa Escobar si precipita a verificare le sue condizioni: è viva ma potrebbe riportare gravi conseguenze da questo colpo, quindi sarebbe meglio avvisare subito il 911. La Spectra, invece, propone alla sua complice di portare immediatamente via la ragazza prima che si riprenda, per evitare che Wyatt, al suo ritorno, la trovi svenuta.

