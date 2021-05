Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 5 maggio: il piano di Thomas continua e…

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 5 maggio

Nella puntata di oggi, mercoledì 5 maggio, di Beautiful, il diabolico piano di Thomas per riuscire ad irretire Hope non si arresta. Organizza, quindi, un pranzo di famiglia a casa del nonno e decide di invitare tutti, anche Hope e Brooke. La sua idea è quella di chiedere alla modella di sposarlo davanti a tutti in modo che il piccolo Douglas possa turbarsi sempre di più, spaventandosi alla concreta idea che la Buckingham possa diventare sua madre al posto di Hope. Quando Vinny viene a sapere dei piani dell’amico, lo rimprovera aspramente perché pensa che non sia giusto coinvolgere un bambino e farlo soffrire per colpa dei suoi inganni. In realtà il suo piano sta avendo successo perché Hope arriva a difendere lo stilista durante una discussione con Liam: quando lo Spencer continua a ripetere che il Forrester è ancora innamorato di lei, la Logan ribatte che almeno lo stilista ha avuto il coraggio di dimostrare i suoi sentimenti e non è stato indeciso fra due donne, come invece fa lui da tutta una vita, facendo prevalere il suo interesse ora per lei e ora per Steffy.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, Waytt è sconvolto per quello che sta succedendo a Sally ma riceve il conforto di Flo che dice al fidanzato di capire perfettamente quello che sta passando in questo momento, per cui lo invita a trascorrere più tempo possibile insieme alla Spectra, nel tentativo di farla sentire meno sola nei suoi ultimi giorni di vita. La Fulton si sente fortunata per amare ed essere ricambiata da Waytt, quindi dice di poter aspettare un mese perché sa che questa è la cosa giusta da fare. Intanto negli uffici della Forrester Katie è sempre più preoccupata per Sally che dimostra di stare molto male ma, nonostante questo, non vuole assolutamente rivolgersi al medico né dire ad altri che le restano solo 30 giorni di vita. La Logan cerca di infonderle coraggio perché ripensa a quando era lei a stare male ed era convinta di essere senza speranza, invece poi è accaduto il miracolo. Sally è molto contrariata, però, perché vuole avere il controllo sulla sua fine, così si alza dalla scrivania molto arrabbiata ma ha un mancamento e cade a terra, a fatica sorretta da Katie.

Brooke e Liam contro Thomas ma Hope…

Liam affronta Thomas e gli rinfaccia, davanti a Hope, di mentire sui suoi sentimenti per Zoe pur di avvicinarsi di nuovo alla Logan. Purtroppo la modella sta ascoltando tutta la conversazione e quando entra in scena chiede subito al compagna se le accuse dello Spencer sono reali. Lo stilista, però, riesce nuovamente ad ingannarla dicendole che è la donna con la quale ha voltato pagina. Più tardi Liam e Hope restano da soli e il ragazzo prova a metterla in guardia dalle reali intenzioni di Thomas, ma la Logan afferma che ciò che li tiene lontani non è il Forrester, che sinceramente lei reputa innamorato di Zoe, ma il fatto che lei non si fidi più di lui visto che lo ha sorpreso a baciare un’altra donna. Discussioni in corso anche fra Ridge e Brooke con quest’ultima che ammette di non riuscire a fidarsi più del figliastro e di considerarlo un pericolo per tutti, anche se questa sua diffidenza influisce negativamente sul loro matrimonio. Proprio mentre litigano, entra anche Thomas il quale cerca di far credere alla donna che lui non è in alcun modo coinvolto in tutto quello che sta succedendo. Brooke con molta violenza, però, l’accusa di essere la causa unica della fine del matrimonio con suo padre e della separazione fra Liam e Hope. La faccia angelica di Thomas, che sembra molto stupito per questa accusa, fa arrabbiare ancora di più Brooke.

