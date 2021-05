Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 6 maggio: Douglas spinge con Hope ma..

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 6 maggio

Nella puntata di oggi, giovedì 6 maggio, di Beautiful, il piccolo Douglas racconta a Hope le sue preoccupazioni sul fatto che lei a breve possa non essere più la sua mamma se Thomas sposerà Zoe. La Logan prova a rassicurarlo sul fatto che lei resterà per sempre la sua mamma e che nulla potrà cambiare questo fatto ma il bambino ha un’improvvisa idea: perché la mamma non sposa il papà visto che lui ha confidato proprio al piccolo di amarla tanto? Hope è senza parole. Intanto Thomas organizza una cena di famiglia e chiede al padre di riferire dell’evento a Steffy. Quando la ragazza viene a sapere della serata alla quale deve partecipare non reagisce bene e non riesce a nascondere a suo padre il fatto che non si fidi affatto del fratello. Liam, non avendo convinto Hope della pericolosità di Thomas, ci prova con la Buckingham alla quale cerca di far capire che lo stilista non la ama e la sta solo usando. Tuttavia la modella è convinta dei sentimenti del compagno e del fatto che ormai sia lei il suo futuro e Hope rappresenti invece un passato già dimenticato.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, Hope ribadisce a Liam che ciò che li tiene separati non è Thomas ma il bacio che lui si è scambiato con Steffy. Sente molto la mancanza dello Spencer, soffre perché la loro famiglia si è disgregata al vento, ma non ce la fa più a vivere nell’incertezza, a dover sempre temere che l’uomo della sua vita possa lasciarla per stare con un’altra. Liam è molto dispiaciuto per queste parole ma cerca di metterla in guardia sul fatto che Thomas sia pericoloso e che, a sua insaputa, sta riuscendo nuovamente a manipolare sia lei che Douglas, per riuscire ad ottenere quello che vuole e cioè riaverla al suo fianco. La Logan ribatte che non dipende dal Forrester il bacio che lui si è scambiato con Steffy e lo accusa di essere ossessionato dallo stilista. Di una cosa, però, Hope è sicura: se Thomas davvero fosse ancora innamorato di lei, la metterebbe al centro dei suoi pensieri, le darebbe l’esclusiva del suo desiderio e del suo amore, e non sarebbe indeciso fra due donne come invece sta facendo lui da tempo. Questa affermazione lo ferisce molto, sia perché teme che la ragazza stia davvero dimenticando tutto il male che Thomas ha fatto ad entrambi, sia perché ferire la donna che ama è l’ultima cosa che avrebbe voluto fare.

Brooke ancora agguerrita ma..

Brooke ha smascherato senza appello Thomas: gli dice in faccia apertamente che ha capito che il suo interesse per Zoe è legato solo al fatto che vuole far spaventare Douglas in modo da metterlo in uno stato d’ansia e di malessere tale da spingere Hope a fare la cosa che potrebbe farlo stare meglio e cioè sposare suo padre. Lo stilista riesce però ancora una volta a mantenere il suo sangue freddo e a fare finta di essere addirittura offeso per queste insinuazioni della matrigna. Il risultato è che Ridge, il quale assiste alla discussione, si scaglia contro la Logan dicendole che è molto ferito per le cattiverie che sta dicendo su suo figlio ma Brooke ribatte che presto anche lui si renderà conto che la moglie ha sempre avuto ragione sull’animo di Thomas. Più tardi lo stilista è nel suo ufficio e bacia con passione Zoe quando vengono nuovamente sorpresi da Douglas che si mostra molto contrariato per questa scelta. Quando il bambino resta da solo con il padre gli chiede come mai stia passando tanto tempo con la modella invece che con la sua mamma e aggiungendo che credeva che il suo papà fosse innamorato di lei. Thomas gli risponde che è vero che ama Hope e che sta facendo tutto questo solo per riuscire a conquistarla e creare la famiglia che il bambino desidera.

