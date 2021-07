Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 7 luglio: Flo mette in guardia Wyatt

Beautiful anticipazioni puntata di oggi, 7 luglio

Nella puntata di oggi, mercoledì 7 luglio, della soap opera statunitense “Beautiful” Brooke ha un confronto con Eric e cerca di trovare delle scuse per giustificare il bacio a Bill. Alla conversazione assiste anche Quinn che non è più disposta a passare per la colpevole della situazione e dice alla sua rivale che, anche se è stata lei a mostrare il video, comunque nessuno l’ha costretta a baciare Spencer. Intanto Ridge e Shauna si preparano a trascorrere una serata molto romantica a Las Vegas. Flo inizia a dubitare delle reali condizioni di salute di Sally per cui dice a Wyatt che forse è arrivato il momento per la Spectra di trovarsi un’altra sistemazione. Il fidanzato è molto sorpreso da questa dichiarazione, non avendo notato nella sua ex fidanzata dei comportamenti sospetti.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” Brooke spiega a Bill che non è opportuno che loro due si incontrino ancora. La Logan mette in chiaro con il cognato che il suo unico desiderio è quello di mettere a posto le cose con Ridge e tornare a essere sua moglie. Sa di aver sbagliato e farà di tutto per farsi perdonare sia dal marito che dalla sorella. Lo stesso dovrebbe fare lui, cercando la strada migliore per riconciliarsi con Katie. Intanto Donna, come aveva promesso a sua sorella maggiore, parla con la più piccola delle Logan e cerca di farle capire che per la sua felicità e per quella di Will deve tornare a vivere con Bill e riconciliarsi con lui. Katie risponde che lei è la prima a voler trovare la forza di perdonare entrambi ma sa che questa volta è diverso: per troppo tempo e già tante volte ha subito delle umiliazioni a causa dell’attrazione che lega Bill e Brooke e ora non riesce più a far finta di niente.

A Las Vegas Ridge continua a ricevere chiamate di Brooke alle quali non intende rispondere. Shauna, però, lo esorta a riconsiderare la situazione: averla seguita nel deserto per lui ha rappresentato un modo per fuggire dalla realtà e dal dolore. Non può pensare, però, di chiudere in questo modo una storia decennale ma deve parlare con sua moglie. Shauna vuole che Ridge si chiarisca le idee perché essere così vicini non fa che alimentare i suoi sentimenti e non vuole assolutamente restarci male se lui deciderà di tornare dalla moglie. Ridge in tutta risposta le ribadisce che la vuole conoscere meglio perché in pochi giorni è riuscito a trovare in lei quello che la moglie non gli dava più. Poi per suggellare il discorso la bacia appassionatamente.

