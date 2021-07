Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 8 luglio: Sally chiede più tempo a Penny

Beautiful anticipazioni puntata di oggi, 8 luglio

Nella puntata di oggi, giovedì 8 luglio, della soap opera statunitense “Beautiful” Wyatt è molto sorpreso dalle parole di Flo. Secondo la Fulton, infatti, per Sally sarebbe meglio andare a vivere in un istituto di cura specializzato, all’interno del quale sapranno prendersi cura di lei quando le sue condizioni di salute inizieranno a peggiorare. Intanto Penny dice a Sally che vuole ritirarsi da questo imbroglio nel quale si sono cacciate e le propone di raccontare che hanno trovato una nuova cura. Sally però non intende procedere su questa strada perché sente di non aver riconquistato il cuore dello Spencer. Brooke si sente messa alla strette da Quinn e si rende conto che neanche Eric è più dalla sua parte, visto che la rimprovera per aver messo a repentaglio la solidità del suo matrimonio.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” Brooke corre da Eric perché pensa che il padre sappia come rintracciare Ridge. Il capostipite dei Forrester, però, non solo dice di non avere notizie di suo figlio ma coglie l’occasione per dire alla nuora di essere molto deluso dal suo comportamento. La Logan prova a giustificarsi dicendo che è stato sicuramente un momento di debolezza del quale si pente e getta la colpa su Quinn. Secondo Brooke, infatti, la moglie di Eric sta cercando deliberatamente di sabotare il suo matrimonio, così da aiutare l’amica Shauna ad avere una possibilità con Ridge: se non fosse stato per il suo intervento, Brooke avrebbe raccontato con calma l’accaduto al marito, ottenendo sicuramente la sua comprensione. La Fuller, però, sente tutto e così interviene nella discussione dicendo alla rivale che è solo colpa sua se il marito se ne è andato.

Ridge intanto sta provando a convincere Shauna che seguirla a Las Vegas non è stato un modo per scappare da Brooke, ma ha solo seguito il suo cuore. La Fulton è molto emozionata per quello che ha sentito e così decide di organizzare una serata speciale per entrambi. Intanto sua figlia Flo è riuscita a trovare un attimo da trascorrere con il fidanzato Wyatt, visto che Sally è andata in ospedale dalla Dott.ssa Escobar per parlare della sua malattia. La ragazza ne approfitta per far notare al compagno che in tutta questa storia c’è qualcosa che non la convince e gli racconta che ha scoperto che il medico che cura la Spectra in realtà ha una passione per la moda. Secondo Flo è arrivato il momento di dire a Sally che deve cercarsi un’altra casa anche se entrambi faranno di tutto per non farle mancare il loro appoggio.

