Beautiful ed Endless Love, anticipazioni puntata 11 giugno 2024/ Taylor senza sensi, annuncio di Kemal

Beautiful ed Endless Love: cosa accadrà nella nuova puntata delle soap

Le anticipazioni della nuova puntata di Beautiful ed Endless Love in onda martedì 11 giugno 2024 svelano la presenza di diversi colpi di scena sia nella soap opera americana che nella soap opera turca che sta riscuotendo tantissimo successo appassionando sempre di più i telespettatori di canale 5. Nella prossima puntata di Beautiful, Brooke vivrà un momento di terrore quando si ritroverà una Taylor priva di vita: ormai legata all’ex rivale in amore da una profonda amicizia, la Logan comincia a temere che, per il bene di Steffy e della sua famiglia, Taylor abbia commesso una pazzia.

Emozioni e colpi di scena anche nella nuova puntata di Endless Love in cui Kemal spiazzerà tutti con un annuncio durante la riunione che svela l’intenzione di cominciare a lavorare ad un nuovo ed importante progetto mentre Banu non nasconde la gelosia nei confronti di Tarik.

Beautiful, anticipazioni puntata 11 giugno 2024: Taylor in fin di vita?

Le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda martedì 11 giugno 2024 svelano che Brooke si ritroverà davanti ad una scena raccapricciante: la Logan, infatti, ritroverà Taylor prima di vita, con alcune pillole e uno strano biglietto accanto e Brooke comincerà ad aver paura che Talor possa aver tentato il suicidio per liberare Steffy e la sua famiglia dal ricatto di Sheila. La Logan, fortunatamente, tirerà poi un sospiro di sollievo quando Taylor riaprirà gli occhi rassicurandola e spiegandole di non avere alcuna intenzione di togliersi la vita e di essersi appisolata solo per il bisogno di riposarsi un po’.

La spiegazione di Taylor, però, non convincerà Brooke che le chiederà così spiegazioni sul biglietto che lasciava intendere l’intenzione di mettere fine a tutto ma Taylor sarà brava a rassicurarla nuovamente spiegandole di aver scritto tutto di getto e che ha fatto ciò che solitamente consiglia ai suoi pazienti.

Endless Love, anticipazioni puntata 11 giugno 2024: la scelta di Kemal

Le anticipazioni della nuova puntata di Endless Love in onda martedì 11 giugno 2024 svelano la presenza di un forte sentimento di gelosia di Banu nei confronti di Tarik che sembra molto interessato a Pelin a cui riserva particolari attenzioni, ma l’uomo smentisce tale interesse sostenendo di essere semplicemente ancora arrabbiato per il tradimento ricevuto e di non riuscire ad andare avanti senza pensare all’accaduto.

Kemal, nel frattempo, mette da parte le proprie vicende personali concentrandosi sul lavoro e, durante l’assemblea, annuncia che, in seguito al rinvenimento di una vecchia miniera nel terreno della centrale termoelettrica, inizieranno presto i lavori per renderla nuovamente operativa mentre Nihan chiede a Leyla di consegnare una lettera a Kemal.











