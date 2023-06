Bebe Rexha in ospedale: colpita da un telefono sul viso durante il concerto/ Come sta? Le foto rassicurano

Bebe Rexha ferma il concerto per un gesto folle

Momenti di paura durante il concerto di Bebe Rexha. La popstar di origini albanesi, seguita su Instagram da 10,8 milioni di followers, sabato scorso, è stata costretta ad interrompere il concerto che stava tenendo a New York per il gesto folle di un uomo presente tra il pubblico. Tutto è accaduto improvvisamente sotto lo sguardo attonito degli spettatori e della sicurezza che non sono riusciti ad impedire l’accaduto. Mentre Bebe Rexha era sul palco intenta a far scatenare i propri fan sulle note delle sue canzoni, l’artista è stata improvvisamente colpita da un oggetto volante.

L’oggetto in questione era un telefono lanciato da un folle presente tra la folla e che ha colpito sul viso la cantante che, per il dolore, si è accasciata a terra tenendo le mani sul viso. L’artista è stata così portata via dal palco e il concerto è stato interrotto.

Come sta Bebe Rexha dopo l’incidente sul palco

Il telefono lanciato sul palco e che ha colpito in pieno viso Bebe Rexha avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi. La cantante, dopo essere stata soccorsa e aver ricevuto le cure del caso, è tornata sui social mostrando evidenti ematomi sul viso. Tuttavia, ha rassicurato tutti spiegando di stare bene e tornando a sfoggiare il suo sorriso nonostante i tre punti di sutura che le sono stati applicati dai medici come svela il portale Pop Base.

Nel frattempo, le forze dell’ordine avrebbero individuato l’uomo che, nel bel mezzo del concerto, ha lanciato il telefono colpendo l’artista.

Bebe Rexha gets hit by phone in the face on stage pic.twitter.com/AJ1Xj7NtfR — Daily Loud (@DailyLoud) June 19, 2023

