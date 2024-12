Elton John si è apertamente schierato nelle scorse ore contro la liberalizzazione delle droghe leggere in alcuni stati degli Stati Uniti, precisamente della legalizzazione della marijuana. Senza troppo girarci attorno, la star mondiale della musica ha descritto il tutto come “uno dei più grandi errori della storia”. Parole che non lasciano spazio a repliche e che fanno chiaramente capire quanto Elton John sia contrario a questa “libertà” che da anni viene invocata anche nel nostro Paese.

La stella inglese ha avuto molti anni fa problemi con alcol e droga, di conseguenza è conscio di cosa significhi avere delle dipendenze, ma dopo un difficile periodo è riuscito a superare il problema, ed oggi non tocca un goccio di vino o di alcol da ben 34 anni, ne tanto meno assume droga. L’anno scorso ha appeso il microfono (e gli occhialoni), al chiodo e nel corso della sua vita ha voluto aiutare altre celebrità con la sua esperienza che hanno avuto dipendenze, come ad esempio Eminem e Robbie Williams, risultando essere cruciale nella loro ripresa grazie al suo aiuto.

ELTON JOHN CONTRO LE DROGHE LEGGERE: “LA CANNABIS PORTA AD ALTRO”

Le sue dichiarazioni sono state rilasciate al mensile autorevole Time, una intervista durante la quale Elton John ha ripercorso gli anni della dipendenza, sottolineando quanto sia stato difficile accettare il proprio peggioramento a livello di comportamenti, ma che ammetterlo e guardare in faccia alla realtà è stato d’aiuto per disintossicarsi.

Del resto, come ripetono sempre gli esperti, riconoscere di avere un problema è il primo step verso la guarigione e lo stesso è accaduto appunto ad Elton John. Nel corso della chiacchierata il cantante ha spiegato come la marijuana possa creare dipendenza in quanto rappresenta di fatto un primo ingresso nel mondo della droga: “La cannabis porta ad altro”, precisa, sottolineando che quando sei fatto “E io lo sono stato”, non pensi come una persona normale.

ELTON JOHN CONTRO LE DROGHE LEGGERE: IL RETROSCENA DEGLI ANNI ’80

Ecco perchè, a suo modo di vedere, la legalizzazione della marijuana negli Stati Uniti e in Canada è stato uno dei “più grandi errori di tutti i tempi”. Nel corso di una intervista risalente al 1999, Elton John dichiarò a David Frost che negli anni ’80, durante un tour in Australia, ebbe dei problemi alla gola che si scoprì fossero causati proprio dall’uso di marijuana, ed è anche per questo, dopo aver sentito dei medici, che alla fine la stella della musica si decise a smettere di assumere droghe leggere.

Oltre oceano la marijuana è legale da dieci anni, precisamente dal 2014, ed è curioso come sia stato lo stesso Paese il prima a lottare contro la diffusione della stessa, sin dal 1937. In Canada, invece, la cannabis è divenuta legale dal 2018, ma solo per gli adulti e solo con alcune restrizioni, a cominciare dalla quantità che si può acquistare.