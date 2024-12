Fiordaliso, chi è il figlio Sebastiano Bianchi: “Rimasta incinta a 15 anni”

Fiordaliso, celebre cantante ed ex concorrente del Grande Fratello, tornerà come ospite negli studi de La volta buona di Caterina Balivo su Rai1. La cantante coglierà l’occasione per tornare a parlare dei vari eventi che si è ritrovata ad affrontare nel corso della sua vita. Tra i regali che la vita ha fatto a Fiordaliso ci sono anche due figli, Sebastiano Bianchi e Paolino Tonoli, Sebastiano (nato nel 1972) è il figlio che Fiordaliso ha avuto da giovanissima, quando aveva solamente 15 anni, a lui dedicò il famoso brano “Il mio angelo” ed è anche il padre di Rebecca.

Paolino Tonoli è invece il secondogenito della cantante ed è nato dalla storia con Paolo Alberto Tonoli, arrivato al termine di una gravidanza complicata nella quale Fiordaliso ha anche rischiato di perdere il figlio. Riguardo al figlio Sebastiano, Fiordaliso ha confessato: “Scopro di essere incinta a 15 anni, mio padre mi mandò via di casa e andai in un istituto per ragazze madri. Era un periodo storico in cui ancora era una vergogna rimanere incinta” le sue parole.

Fiordaliso e la confessione sul figlio Paolino: “Rischiato di perderlo”

La paura per Fiordaliso è stata grande quando si è ritrovata ad affrontare la seconda gravidanza, quella di Paolino, che ha causato non pochi problemi alla cantante. Nel corso di una intervista concessa a Verissimo, la cantante ha raccontato le difficoltà incontrate:

“Al quinto mese di gravidanza rischiavo di perdere mio figlio Paolino, mi dissero che dovevano togliere utero e bambino. Io ho rischiato, ho voluto tenerlo e ce l’ho fatta, sono andata contro il mondo per i miei figli” le parole di Fiordaliso. Riguardo al figlio Sebastiano, in passato Fiordaliso ha ammesso di aver temuto di non aver dato lui tutto l’amore possibile, essendo poca anche la differenza di età tra di loro, ma per i figli si è sempre detta disposta a tutti: “Sono una lupa, se tocchi i miei figli ti mangio”.

