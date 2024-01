Bebe Touche, arrestato il tiktoker di Milano/ Avrebbe rapinato un 18enne del suo cellulare

Il tiktoker Bebe Touche, è stato arrestato in quel di Milano nelle scorse ore. Come riferito da numerosi organi di informazione online, a cominciare da Fanpage, il 24enne sarebbe stato fermato nella notte passata, fra mercoledì 17 e giovedì 18, nella zona di piazza XXV Aprile e corso Como in quel del capoluogo lombardo per una presunta rapina. Bebe Touche vanta un discreto seguito sui social, ed in particolare su TikTok, dove ha 600mila follower, ed è diventato famoso per i suoi video durante i quali intervista i ragazzini milanesi che girano in centro città.

Stando a quanto emerso, Bebe Touche si trovava assieme ad un altro ragazzo, un giovane residente in provincia di Verona, e avrebbe rapinato un 18enne nella zona della movida milanese: la vittima sarebbe un giovane di nazionalità turca, che avrebbe ricevuto un pugno in faccia oltre a vedersi sottratto ingiustamente il suo smartphone. Bebe Touche, originario del Mali, e il suo “collega”, un coetaneo italiano, sono stati arrestati nel giro di breve tempo dagli agenti di una volante della Questura in piazza XXV Aprile attorno alle ore 2:00 della scorsa notte e al momento il tiktoker si trova in carcere, rinchiuso nel carcere San Vittore di Milano, in attesa della convalida del fermo. L’accusa nei suoi confronti è quella di rapina aggravata in concorso come specifica ancora Fanpage.

BEBE TOUCHE, ARRESTATO IL TIKTOKER DI MILANO: IL VIDEO CHE L’HA RESO PIÙ FAMOSO

Tanti i filmati pubblicati online dal content creator fra cui quello dello scorso 29 ottobre 2023, che ha superato ben 5 milioni di visualizzazioni. In quell’occasione il Bebe Touche aveva fermato tre ragazzini chiedendo loro chi preferissero fra i due rapper Shiva e Rondo da Sosa, il primo di Rozzano e il secondo di San Siro. Uno dei tre aveva risposto “mi chiamo Fabrizio ma sono conosciuto anche come il fresco di zona”, video che era divenuto in breve tempo virale, e utilizzato per numerosi meme.











