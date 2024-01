Anna Tatangelo, compleanno romantico col fidanzato Mattia Narducci/ Baci a Milano, poi vola dal figlio Andrea

Anna Tatangelo festeggia il compleanno col fidanzato Mattia Narducci: baci e cena romantica

Compleanno ricco di amore per Anna Tatangelo. La celebre cantante il 9 gennaio ha compiuto 37 anni e ha deciso di festeggiare questo evento con i due uomini della sua vita: il fidanzato Mattia Narducci e il figlio Andrea D’Alessio. Ad immortalare entrambi i momenti è stato il settimanale Chi, che nel suo ultimo numero mostra infatti Tatangelo prima al fianco del suo fidanzato, poi a spegnere le candeline con suo figlio.

Con Mattia Narducci, Anna è stata immortalata tra le strade di Milano mano nella mano, tra sorrisi e baci appassionati. I due sono stati poi a cena da Giacomo Arengario, uno dei locali più chic della città, con vista sul Duomo. Prova che la storia d’amore, ufficializzata a febbraio 2023, procede a gonfie vele. Anna e Mattia stanno insieme ormai da un anno e sono molto innamorati, come li stessa ha confermato in una recente intervista a Verissimo.

Anna Tatangelo vola dal figlio Andrea D’Alessio per i festeggiamenti

Per Anna Tatangelo i festeggiamenti per il suo 37esimo anno sono poi proseguiti con un volo verso Roma, dove la cantante ha ritrovato suo figlio Andrea e i suoi amici storici. Insieme hanno celebrato il suo compleanno a cena, con tanto di torta con candeline che la cantante ha spento insieme a suo figlio, che l’ha immortalata col suo cellulare in vari momenti. Non è mancato poi un selfie insieme per mamma e figlio, come mostrato dalle foto pubblicate dal settimanale di Alfonso Signorini. Un compleanno dunque indimenticabile per Anna Tatangelo, che dal punto di vista dei sentimenti, così come nel lavoro, sta vivendo un momento d’oro.











