Bed & Breakfast With Love – All of My Heart/ Su Canale 5 il film con Lacey Chabert

Bed & Breakfast With Love – All of My Heart va in onda oggi, 24 luglio 2019, su Canale 5 a partire dalle ore 16.45. Come spesso accade in queste tipologie di cinema per il piccolo schermo nordamericano, le case statunitensi si uniscono al circuito produttivo canadese, un vero piccolo impero del settore, specializzandosi soprattutto in commedie sentimentali come questa, un filone amato non solo al di là dell’Atlantico, molto apprezzato anche nei ‘salotti’ di casa nostra. La regia di ‘Bed & breakfast with love’ fu affidata a Peter DeLuise, prima attore poi, in carriera, produttore e regista per il cinema e la televisione. La sua carriera si esalta nel settore delle serie televisive e lo incrociamo diverse volte in diverse serie di successo nelle quali ha girato uno o più episodi, come in ‘Stargate Sg-1’ e ‘Stargate Atlantis’, ‘R. L. Stine’s The Haunting Hour’ serie antologica ispirata dal film ‘R. L. Stine: I racconti del brivido – Non ci pensare!’ una sorta di ‘Racconti della cripta’ scritta dal romanziere R. L. Steine, oppure in ‘Due poliziotti a Palm Beach’, una serie amatissima anche alle nostre latitudini.

Nel cast di Bed & Breakfast with love’, incontriamo la dolce protagonista, il personaggio principale del film, l’attrice nata nel Missisippi Lacey Chabert, attrice che ha piazzato ottimi cast nel tempo come nel caso di ‘Lost in Space – Perduti nello spazio (Lost in Space)’, film nel quale incontriamo ottimi attori del calibro di William Hurt, Matt LeBlanc e Gary Oldman, oppure ‘Black Christmas – Un Natale rosso sangue (Black Christmas)’, un horror thriller del 2006 ad alta tensione emotiva. In ambiti televisivi incontriamo la Chabert in alcuni episodi del medical ‘Squadra Med – Il coraggio delle donne (Strong Medicine)’ o nelcelebrato thriller sci-fi ‘Ghost Whisperer – Presenze (Ghost Whisperer)’. Al suo fianco in ‘Bed & Breakfast with love’ l’attore, lui canadese, affascinante interprete di soli due film per il cinema ma di tanti episodi epr la televisione, sia film Tv che serie, come ‘CSI – Scena del crimine (CSI: Crime Scene Investigation)’ o ‘Desperate Housewives’, entrambe molto amate.

Bed & Breakfast With Love – All of My Heart, la trama del film

Ecco la trama di Bed & Breakfast With Love – All of My Heart. Jenny Fintley è una ragazza fortunata, almeno in parte: improvvisamente eredità ad Harrisburgh, la capitale dello stato del Pennsylvania, una locanda, una sorta di Bed & Breakfast con tendenze ad essere anche ristorante, ma l’eredità prevede che dovrà condividere gli spazi con Brian, arrembante trader newyorkese cresciuto a suon di rialzi in Wall Street. Lo stabile si completa, così il business, quando è completo e la situazione spinge i due a trovare l’equilibrio giusto per poter avere il meglio da questa situazione. Brian però inizia subito a porre i paletti: vorrebbe vendere lo stabile, capitalizzare e starsene a New York, nel suo ambiente, Jenny, al contrario, vuole investire la sua vita con una nuova realtà professionale nelle quale mettersi in gioco. Piccole baruffe tra due adulti che grazie a Cupido, e alla perdita dell’occupazione da parte di Brian, troveranno l’intesa e il batticuore.



