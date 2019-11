Bedetta Bosi, fidanzata di Flavio Briatore/ “Innamorata della sua intelligenza…”

Benedetta Bosi sembra ormai ufficialmente la “giovane” fidanzata di Flavio Briatore. Lo scoop lanciato dal settimanale Chi il mese scorso ha trovato conferma in una serie di foto e nelle stesse parole della giovane 20enne che è stata immortalata in sua compagnia in barca. La grossa differenza di età (49 anni) ha alzato un vero e proprio polverone in cui anche Elisabetta Gregoraci ha detto la sua rispondendo ad alcuni commenti sui social e, in particolare, a chi ha scritto: “Il problema non è avere un altro rapporto, ma l’età. Questo sì destabilizza” lei ha subito risposto: “Più che destabilizzare fa rabbrividire”. A questo poi si è aggiunto un altro commento in risposta a chi le ha ricordato che l’ex marito ha scombussolato “gli equilibri di età tra uomo e donna”, la Gregoraci ha detto: “Me lo auguro che se ne renda conto… Ma non ne sono sicura. In questi anni ho sopportato veramente tanto”.

DALLA REAZIONE DI ELISABETTA GREGORACI ALLE PAROLE DI BENEDETTA BOSI

Ma il commento che è destinato a far discutere ancora arriva proprio dalla diretta interessata Benedetta Bosi che si è lasciata andare ad una serie di risposte ai commenti social. In particolare, ad un utente che ha scritto:“Come puoi stare con uno che potrebbe esserti nonno?”, lei ha risposto: “L’intelligenza non invecchia mai”. E questo non è l’unico commento che tira in mezzo le capacità intellettive e imprenditoriali di Flavio Briatore tant’è che chi la accusa ancora di essersi “venduta” per soldi e per case, lei ha subito confermato: “I soldi li hanno in tanti, l’intelligenza no”. Magari se continua a ripeterlo sarà vero o, al massimo, si convincerà che sia proprio questo il motivo per il quale lo abbia scelto come suo compagno, per adesso.

