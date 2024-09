Beethoven 2, film diretto da Rod Daniel

Sabato 14 settembre, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23:30, andrà in onda la commedia per famiglie del 1993 dal titolo Beethoven 2. Si tratta del sequel del fortunato film con protagonista il mitico cane di razza San Bernardo, Beethoven.

Fra gli attori principali troviamo gli stessi del primo, compresi i piccoli protagonisti: Charles Grodin (babbo Newton), Bonnie Hunt (mamma Newton), i figli Sarah Rose Karr (la piccola Emily), Nicholle Tom (la maggiore Ryce), Christopher Castile (Ted).

Subentra Deby Mazar, che interpreta la cattiva Regina, la padrona della fidanzata di Beethoven a caccia di cuccioli.

Beethoven 2 è diretto dal regista Rod Daniel, che aveva diretto nel 1989 un altro film con protagonista un cane, Un poliziotto a quattro zampe, con James Belushi ed è il continuo delle avventure del celebre San Bernardo.

Le musiche sono curate da Randy Edelman e sono un omaggio, rivisitato in chiave moderna e contemporanea, al celebre musicista dell’Ottocento da cui prende il nome il cane.

La trama del film Beethoven 2: arriva l’amore e i cuccioli

In Beethoven 2, il simpatico San Bernardo fa parte a tutti gli effetti della famiglia Newton, ma sente la mancanza di una compagna: scodinzolando per il quartiere conosce Missy, una cagna di razza San Bernardo contesa da due padroni, ex marito e moglie, fra cui la perfida Regina, che usa l’animale per sfruttare l’ex coniuge.

Beethoven e Missy si innamorano, e la cagna rimane incinta: i figli Newton scoprono i cuccioli e decidono di tenerli. Una volta in montagna, durante una vacanza, la famiglia sarà inseguita da Regina che, venuta a conoscenza della cucciolata, decide di rapire i piccoli per venderli e trarne profitto.

Ancora una volta, però, vince la lealtà della famiglia Newton e, dopo varie peripezie, Regina e il suo compare malfidato finiscono con l’auto dritti lungo un torrente di montagna.

Durante il film, si accavallano numerose vicende, e Beethoven si riconferma sempre un valido aiuto per l’intera famiglia Newton, salvando anche la maggiore Ryce dalle attenzioni troppo spinte di un fidanzato malintenzionato.