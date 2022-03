Beethoven 2/ Su Italia 1 il film sul simpatico San Bernardo

Beethoven 2, film di Italia 1 diretto da Rod Daniel

Beethoven 2 andrà in onda oggi, domenica 13 marzo, su Italia 1 a partire dalle 14.30. Il film è stato diretto nel 1993 da Rod Daniel. Il soggetto e la sceneggiatura sono di Len Blum; la fotografia di Bill Butler; la scenografia di Lawrence Miller e le musiche di Randy Edelman.

Come nel film precedente anche in questo si scelse il numero 1405 di Milan Avenue a South Pasadena in California per la casa della famiglia protagonista. Il film ricevette anche la nominato al Premio Oscar per la miglior canzone con The Day I fall in Love di Carol Bayer Sager, Clif Magness e James Ingram.

Beethoven 2, la trama del film

Beethoven 2 è la seconda avventura di Beethoven, un anno dopo che è entrato a far parte della famiglia Newton. Il San Bernardo vive con la famiglia Newton da un anno, ossia da quando è stato arrestato il dottor Varnick. Beethoven comincia a maturare una certa invidia per gli altri cani poiché, andando in giro per la città, vede che sono già accoppiati. Un giorno conosce una femmina di San Bernardo, Missy, di cui si innamora. La cagnolona è contesa dai due padroni, ormai separati; infatti, l’animale è stato affidato a Regina, una donna cattiva a cui non interessa nulla di Missy.

La usa solo come arma di ricatto per l’ex marito, che invece ama molto la sua amica a quattro zampe. Beethoven e Missy si accoppiano e, una volta nati i cuccioli, Regina ha l’idea di sbarazzarsene, per poi decidere di venderli dato che sono di razza. I padroni di Beethoven, specialmente i bambini vengono a sapere di tutto e salvano i quattro cuccioli, nascondendoli in casa Newton.

Qualche giorno dopo, George Newton scopre i cuccioli nello scantinato e, nonostante sia molto contrariato, se ne affeziona subito e decide con la moglie di tenerli. Durante una vacanza in montagna, la famiglia Newton incontra Regina e il suo nuovo fidanzato e i due, senza pensarci due volte, rubano i cagnolini in una sagra. Riuscirà la famiglia Netwon a recuperarli?

