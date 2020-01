Begovic al Milan?/ Calciomercato: dal Bournemouth il sostituto di Reina

Asmir Begovic sarà del Milan: nuovo estremo difensore per i rossoneri, sempre più protagonisti di questa sessione di mercato di gennaio. Il club di via Aldo Rossi si appresta a dare l’addio a Pepe Reina: lo spagnolo tornerà in Premier League, è tutto fatto per il trasferimento all’Aston Villa. Il club inglese si assicurerà le prestazioni dell’esperto estremo difensore in prestito con diritto di riscatto. E il Diavolo non sta a guardare: il bosniaco del Bournemouth sarà il suo sostituto, l’ufficialità è già attesa nel corso delle prossime ore. Secondo quanto riporta Milan News, l’ex Chelsea è stato preferito a Joe Hart ed a Lukasz Fabianski.

Begovic sarà la riserva di Gigio Donnarumma, un altro portiere di esperienza e qualità per Stefano Pioli: classe 1987, Begovic ha raccolto 15 presenze con la maglia del Qarabag, ma dal 31 dicembre è tornato a far parte dei rossoneri di Eddie Howe. Il titolare dei Cherries è però Ramsley, dunque ha preferito vivere una nuova esperienza lontano dall’Inghilterra: nel suo futuro c’è il Milan, che si appresta ad ufficializzare anche l’acquisto di Simon Kjaer dall’Atalanta (che ha ufficializzato a sua volta Mattia Caldara).

© RIPRODUZIONE RISERVATA