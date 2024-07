CALCIOMERCATO ROMA NEWS: DOVBYK AVANZA!

Il calciomercato della Roma non si ferma. Dopo aver concluso l’affare Soulé e presentato il progetto del nuovo stadio, la proprietà texana ha deciso di fare un altro grande regalo a De Rossi e ai tifosi. La dirigenza giallorossa ha trovato un accordo totale con Artem Dovbyk, il gigante ucraino capocannoniere dell’ultima Liga con il Girona. L’attaccante ha dato priorità alla Roma, preferendola anche all’Atletico Madrid. I suoi agenti, presenti a Roma da ieri dopo la chiamata di Ghisolfi, hanno raggiunto un’intesa con il club giallorosso per un contratto di quattro anni a tre milioni di euro più bonus, più del doppio del suo attuale stipendio.

Dopo aver ottenuto il sì dell’attaccante, che ha segnato 24 gol nell’ultima Liga, ora resta da chiudere l’accordo con il Girona. La clausola rescissoria è di 40 milioni di euro, mentre la Roma è arrivata a offrire 32 milioni più circa cinque milioni di bonus, avvicinandosi così molto alla richiesta del club spagnolo. Lo stesso agente di Dobvyk ha sottolineato come l’opzione che avrebbe portato l’ucraino all’Atletico Madrid sia tramontata: “L’Atletico è un grande club ma qui non abbiamo visto un progetto serio per Artem e la loro offerta economica è significativamente inferiore alle offerte di altri club interessati al capocannoniere della Liga”.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: I DETTAGLI PER SOULÉ

Il calciomercato della Roma ha d’altronde ormai archiviato l’altro grande colpo per l’attacco, con Matias Soulé che passa dalla Juventus alla Roma. L’attaccante argentino classe 2003 lascia i bianconeri dopo aver trovato un accordo totale con i giallorossi per il suo trasferimento. L’intesa è stata raggiunta anche tra i due club, con la chiusura della trattativa che è avvenuta oggi, dopo intense giornate di negoziazioni.

La Juventus riceverà 26 milioni di euro più 4 milioni di bonus, di cui 2 facilmente raggiungibili. Sono stati definiti gli ultimi dettagli riguardanti la percentuale sulla futura vendita, con il club bianconero che avrà diritto al 10%. Soulé ha firmato un contratto di cinque anni ed è stato fortemente voluto da De Rossi e dai Friedkin. Nei prossimi giorni si procederà con le firme e le visite mediche, prima dell’annuncio ufficiale.