Belen e Andrea Iannone “cena segreta”/ Scoop durante la crisi con De Martino ma…

Belen Rodriguez, Stefano De Martino e adesso anche Andrea Iannone. Tutti e tre preferiscono rimanere lontani dal gossip eppure è il gossip che inevitabilmente li insegue. La crisi tra Stefano e Belen continua infatti ad infiammare web e giornali, alimentati da nuovi avvistamenti. L’ultimo avrebbe come protagonisti la showgirl argentina e il suo ex, Iannone. “Sembra che alcuni amici di Iannone avrebbero parlato di una cena segreta tra Iannone e Belen” annuncia Francesco Fredella nel corso della trasmissione Viaradio Autostrade per l’Italia nel digital space di RTL 102.5. Uno scoop che arriva direttamente dal settimanale OGGI, che ha raccolto le testimonianze di alcuni amici del pilota di MotoGp. Belen e Andrea pare, dunque, si siano rivisti nel mezzo della crisi che la Rodriguez sta attraversando col marito; ma perché? Cosa c’è sotto?

Andrea Iannone, cena segreta con Belen Rodriguez? Il chiarimento degli amici di lui

Raggiunto telefonicamente, è stato proprio Iannone a dichiarare ai microfoni di OGGI “Io voglio parlare di moto, di sport, del mio lavoro, non di gossip. So che quando sono a Milano vengo braccato dai paparazzi, ma questo non è il mio mondo”, ha tuonato. Nonostante le dichiarazioni di Iannone, la rivista ha continuato ad indagare, interpellando fonti vicine al pilota. “Amici di Andrea ammettono la cena con Belen, – si legge allora, tuttavia c’è un chiarimento importante – ma sottolineano il carattere casuale, innocente. Quel che è certo è che Iannone occupa una posizione che adesso è defilata, periferica”. Dunque si sarebbe trattato di un incontro casuale, ma è chiaro che il gossip non li perderà di vista.



