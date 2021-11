Belen e Antonino Spinalbese, indizi di riavvicinamento/ Il gesto della Rodriguez e…

Da settimane ormai sono nel mirino del gossip e la domanda di tanti è la medesima: Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono lasciati? Si è parlato di una crisi importante per la coppia che da pochi mesi ha ricevuto il dono di un figlio, Luna Marì. Da tempo Belen posta sui social immagini e video dei suoi due bellissimi bambini eppure nulla su Antonino.

I momenti insieme sono letteralmente scomparsi dai social, primo segnale che ha portato molti a pensare ad una crisi. Paparazzi e gossip hanno poi alimentato questi dubbi sulla coppia. Ma qual è la verità? Tra i due è davvero finita? Stando agli ultimi indizi che arrivano dai social pare proprio di no. È stata proprio Belen a lanciare un segnale positivo con un gesto che sembra aver tranquillizzato i fan della coppia.

Belen e Antonino, crisi superata? Segnali dal web

Belen Rodriguez ha lasciato un like ad una delle ultime foto postate da Antonino Spinalbese su Instagram. Un gesto che, in un contesto come questo, assume un valore molto importante perché segnala una distensione nei rapporti tra i due. Belen non è l’unica ad aver mosso un passo verso Antonino in queste ore. Anche sua sorelle Rodriguez ha recentemente commentato un post di Antonino con fare scherzoso, sottolineando di riconoscere la camicia da lui indossata nello scatto in questione con tanto di faccina sorridente. Due segnali, dunque, che fanno ben sperare: la coppia avrà trovato il modo di superare le difficoltà di queste settimane e accantonare la crisi?

