Belen e Stefano De Martino, colpo a sorpresa in TV/ “Lei a Discovery, lui quattro programmi per…”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: grandi novità per la prossima stagione televisiva

La prossima stagione televisiva sembra riserverà grandi novità e soddisfazioni ad una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo: Belen Rodriguez e Stefano De Martino. I due hanno appena concluso una stagione ricca di impegni che, a quanto pare, sarà ancora più movimentata il prossimo anno. Stando infatti a quanto fa sapere Giuseppe Candela nella sua rubrica “A lume di Candela” per Dagospia, per Stefano e Belen sarebbero arrivate allettanti proposte lavorative.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, figlio in arrivo?/ Un bacio segna l'inizio...

“Molto più di una voce, lontani però dalle certezze. Il colpo a sorpresa del gruppo Discovery per la prossima stagione avrebbe un nome e cognome: Belen Rodriguez.” annuncia Candela, secondo cui “A Milano gira voce che l’emittente avrebbe messo gli occhi su di lei, i primi incontri, l’esistenza di una trattativa e un progetto sul tavolo top secret.” Non si tratta però di un addio a Mediaset da parte della Rodriguez: “La showgirl argentina continuerà a collaborare con il Biscione dove risulta riconfermata alla guida di “Tu si que vales” e, dopo la buona prova, anche a “Le Iene”.”

Belen Rodriguez, scontro con ex Antonino Spinalbese?/ Colpa del Grande Fratello Vip…

Stefano De Martino: “4 programmi in TV”

Se per Belen Rodriguez si profila un nuovo programma su un altro canale televisivo, Stefano De Martino non si sposta dalla Rai. Anzi, pare che per lui ci siano grandi progetti: “Il direttore dell’Intrattenimento Rai Stefano Coletta punta tutto su Stefano De Martino. – annuncia Candela, svelando poi i programmi TV in cui lo rivedremo – Quest’estate condurrà con Andrea Delogu (si era parlato di un loro flirt) “Tim Summer Hits”, al Fatto Quotidiano ha annunciato la messa in onda da settembre di un nuovo show in arrivo dagli Stati Uniti. A inizio 2023 spazio a una nuova stagione di “Stasera tutto è possibile” e non solo, da metà novembre in seconda serata sempre su Rai2 “Bar Stella”. Anche qui con una novità che vi anticipiamo, la trasmissione andrà in onda per un mese tre volte a settimana, precisamente il martedì, mercoledì e giovedì.”

LEGGI ANCHE:

Stefano De Martino/ Fan di Gigi D'Alessio e non solo, l'amicizia ai tempi di Belen Rodriguez e Anna Tatangelo

© RIPRODUZIONE RISERVATA