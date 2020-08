Belen e Stefano De Martino, messaggi d’amore a distanza?/ Lei: “Vieni con me”, lui…

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la storia infinita. Non si spegne il gossip sulla (ex) coppia che continua a far discutere. Ogni gesto dei due, d’altronde, è sotto l’occhio vigile dei fan che proprio nelle ultime ore hanno notato qualcosa di molto interessante. Gli ultimi post pubblicati da Belen e Stefano su Instagram sembrano essere dei ‘messaggi in codice’ e per di più d’amore che l’uno avrebbe scritto all’altra. L’ultimo post pubblicato dalla Rodriguez il quello della luna che si staglia su un cielo completamente nero. Al fianco dello scatto, la showgirl ha poi scritto: “Vieni con me? Ti porto dove tutto si confonde e la notte è il riflesso della luna sull’acqua, andiamo dove le ombre inventano disegni mai visti.” Parole d’amore quelle di Belen alle quali, poche ore dopo, arriva quella che sembra proprio essere la risposta di Stefano.

Stefano De Martino risponde a Belen Rodriguez? La luna, il cielo e…

“Aspettando la luna” scrive De Martino nel suo ultimo post, pubblicando, come la sua ex moglie, una foto della luna che si staglia su un cielo nero. Una foto quasi identica a quella pubblicata da Belen. Tempistica, foto e messaggio hanno immediatamente portato i fan a credere che quella di Stefano sia una risposta all’appello lanciato dalla Rodriguez nel suo post. Difficile, infatti, credere che si tratti di una semplice coincidenza, eppure altrettanto azzardato parlare di messaggi d’amore e di un possibile vicino ritorno di fiamma tra i due ex. Ciò che è certo è che Belen e Stefano fanno ancora sognare tantissimi fan che sperano in un loro ritorno di fiamma. D’altronde, non c’è due senza tre!





