Una nuova stagione televisiva è pronta a vedere la luce; manca poco più di un mese alla ripresa della programmazione su tutte le reti e tra i protagonisti e le protagoniste del nuovo corso spicca il ritorno di Belen Rodriguez. Dopo la lunga militanza in Mediaset, la conduttrice argentina ha accettato la proposta della Warner Bros. Discovery ed è pronta a cimentarsi con ben due nuovi programmi, uno sul Nove ed un altro su Real Time.

L’approdo di Belen Rodriguez in Discovery, come vi avevamo già raccontato, scalza altre due conduttrici: Elettra Lamborghini e Giulia De Lellis. La showgirl argentina andrà infatti a condurre al loro posto Only Fun e Amore alla prova – La crisi del settimo anno.

Belen Rodriguez: “Ecco cosa mi aspetto dal pubblico, e su Francesca Fagnani…”

I nuovi progetti televisivi che vedono impegnata Belen Rodriguez sul fronte della conduzione rappresentano uno step importante per la sua carriera, oltre che meritato. Tale aspetto è confermato dalle parole della conduttrice in una recente intervista per Tv Sorrisi e Canzoni dove lei stessa ha sottolineato l’importanza dei sacrifici fatti per arrivare alle soddisfazioni di oggi. “Adesso ho quasi 40 anni, aspetto che il pubblico si scorsi che ero la bellona di turno e mi veda solo come presentatrice… Ho iniziato a lavorare a 16 anni: facevo la cameriera, distribuivo volantini, un sacco di cose. Poi un casting da modella mi ha portata qua. L’unico vero sacrificio è stato quello di staccarmi dalla mia famiglia, racimolavo i miei soldi e tornavo una volta all’anno in Argentina. La prima volta ho comprato la vernice e ho ripitturato la casa di famiglia”.

Come riporta Coming Soon, Belen Rodriguez ha anche raccontato del ‘due di picche’ a Francesca Fagnani per un’intervista a Belve, lasciandosi andare anche ad una leggera frecciatina per la collega e il format. “Ho rifiutato l’invito; di certo è un programma originale e pieno di pepe che tiene attaccati al teleschermo. Però, io al posto della presentatrice sarei un po’ più buona; più comprensiva, solo che poi non farebbe lo share che fa”.