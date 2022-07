Belen gelosa di Stefano De Martino e Andrea Delogu?/ “E’ mio, non ti allargare…”

Spunta il gossip su Belen Rodriguez e De Martino, la modella “marchia” il territorio

Dopo il sorprendente ritorno di fiamma, Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono finalmente rivelati pubblicamente, più felici e innamorati che mai. La showgirl argentina, in questi ultimi giorni, ha immortalato alcuni momenti speciali con il compagno per poi postarli su Instagram e condividerli coi fan. Nel frattempo su alcuni portali di gossip, in particolar modo Dagospia, si vocifera di una forte gelosia della modella argentina nei confronti di un volto noto della tv, vicina a Stefano De Martino.

Per qualche internauta si tratterebbe di Andrea Delogu, ma ovviamente si tratta di semplici ipotesi e boutade del web. “Pare ci sia un volto della televisione italiana poco gradito alla Rodriguez, che avrebbe chiesto di mantenere le distanze da De Martino…”, si legge invece su Dago. Chi sarà la misteriosa ragazza?

Belen Rodriguez gelosa, ma di chi?

“Gira voce che la showgirl argentina abbia voluto lanciare un messaggio preciso a una vispa ragazza della tv: è mio marito, non ti allargare. Di chi si tratta?”, la domanda lanciata dal sito. Possibile che, nel corso delle prossime settimane, esca fuori il nome di questo volto poco gradito a Belen e che sarebbe vicino al suo Stefano. Intanto, però, la coppia si gode ogni momento della ritrovata complicità. La fuga d’amore di questi ultimi giorni, nell’arcipelago delle isole Ponziane, ne è la prova. Tra gesti affettuosi e momenti romantici, Belen Rodriguez e Stefano De Martino fanno sognare i fan.

